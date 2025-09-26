Hátborzongató festmények és oroszlános kandalló: mindent hátrahagytak a magyar kastélyban – galéria

Félelmetes kastélyra bukkant egy magyar urbexes. A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számolt. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker, vagy az elhagyatott vízmű. Ellátogatott egy Magyarországon található, rejtélyes kastélyhoz is, az épület falai között vérfagyasztó tárgyak rejtőznek.

A hátborzongató kastély tetőterasza / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Az elhagyatott kastélyban félelmetes festmények reprodukciói kaptak helyet, például Francisco Goya spanyol festő egyik műve. Oroszlán mintás kandalló és hosszú csigalépcső áll a nagyteremben. Azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért tűntek el a kastély lakói. A hely hátborzongató titkokat őrizhet.

