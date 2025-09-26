Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató festmények és oroszlános kandalló: mindent hátrahagytak a magyar kastélyban – galéria

Urbex
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 19:00
elhagyatott épületekrejtély
Félelmetes épületet fedeztek fel Magyarországon. A rejtélyes kastély falai sötét titkokat őrizhetnek.
KN
A szerző cikkei

Félelmetes kastélyra bukkant egy magyar urbexes.  A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számolt. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker, vagy az elhagyatott vízmű. Ellátogatott egy Magyarországon található, rejtélyes kastélyhoz is, az épület falai között vérfagyasztó tárgyak rejtőznek.

kastély
A hátborzongató kastély tetőterasza / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Az elhagyatott kastélyban félelmetes festmények reprodukciói kaptak helyet, például Francisco Goya spanyol festő egyik műve. Oroszlán mintás kandalló és hosszú csigalépcső áll a nagyteremben. Azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért tűntek el a kastély lakói. A hely hátborzongató titkokat őrizhet.

 

Nézd meg te is, hogy mit rejt a magyar kastély! Kattints galériánkra:

Galéria: Hátborzongató titkokat rejt a magyar kastély
Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
1/28
Hátborzongató titkokat rejt a magyar kastély


 

Urbex jelentése:

Az urbex, az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu