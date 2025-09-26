Hátborzongató festmények és oroszlános kandalló: mindent hátrahagytak a magyar kastélyban – galéria

Félelmetes kastélyra bukkant egy magyar urbexes. A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számolt. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker, vagy az elhagyatott vízmű. Ellátogatott egy Magyarországon található, rejtélyes kastélyhoz is, az épület falai között vérfagyasztó tárgyak rejtőznek.
Az elhagyatott kastélyban félelmetes festmények reprodukciói kaptak helyet, például Francisco Goya spanyol festő egyik műve. Oroszlán mintás kandalló és hosszú csigalépcső áll a nagyteremben. Azt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor és miért tűntek el a kastély lakói. A hely hátborzongató titkokat őrizhet.
Az urbex, az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
