A kisfejűséggel és több gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Karolának szüksége van egy speciális gyerekülésre, hogy hosszabb távra is tudjon utazni, azonban a család nem tudja önerőből megvásárolni. Karola imád kirándulni, de a gyerekülés nélkül a Heves-Alatkán élő család nem tud kimozdulni otthonról. Karola nagy álma volt, hogy élőben láthassa a Debreceni Virágkarnevált, de ez nem valósulhatott meg. Idén azonban élőben közvetítették az eseményt, amit Karola nagy örömmel nézett otthonról.
Már két éve tervben van, hogy elmegyünk a Debreceni Virágkarneválra, de a helyzetünk miatt sajnos idén sem jött össze. Örültünk, hogy a tv-ben közvetítették, Karola legnagyobb örömére. Annyira nézte a műsort, hogy nem tudtuk kizökkenteni. Nagyon tetszettek neki a táncosok, főleg a gyerekek produkciói
– mesélte a lapunknak Karola anyukája, Csikányné Lajer Tünde. A család reméli, hogy jövőre már élőben nézhetik a Debreceni Virágkarnevált.
Karola súlya picit visszaesett az elmúlt időben, de most újra jól érzi magát, gerincferdülése miatt hordja a fűzőjét és kicsit hízott is, valamint rendszeresen jár fejlesztő foglalkozásokra.
„Karola jól érzi magát, amióta nincs az a nagy hőség, azóta sokkal jobb lett az étvágya. A fűzőjét egyre jobban szereti, már napi 4-5 órát is viseli egyhuzamban. Karola nagyon várja már a fejlesztő foglalkozásokat. Jól érzi magát a csoporttársai és a fejlesztő pedagógusok között; van amikor nem tetszik neki, hogy elhozzuk onnan. Idén még neurológiai kontrollvizsgálat is vár Karolára, ahol a főorvosnő alaposan megvizsgálja. Mostanában kicsit nyugodtabbak az éjszakáink is, az éjjel jelentkező epilepsziás görcsrohamok egy jó ideje nem jöttek elő nála” – árulta el az anyuka.
A család gyűjtést indított, mert Karolának szüksége van egy fontos segédeszközre.
„Ahhoz, hogy Karola mindennapjait könnyebbé tegyük, és ő is teljesebb életet élhessen, egy speciális rehabilitációs gyerekülésre van szüksége. Ez az ülés nem csupán egy eszköz, hanem egy esély Karola számára, hogy stabilan, biztonságosan üljön, utazhasson és részt vehessen a körülötte zajló életben. Az ülés ára 971 443 forint – ez hatalmas összeg, de amennyit tudunk saját erőnkből hozzáteszünk mi is”
– írta ki az anyuka Karola Facebook-oldalára.
IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz Karolának.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.