A kisfejűséggel és több gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Karolának szüksége van egy speciális gyerekülésre, hogy hosszabb távra is tudjon utazni, azonban a család nem tudja önerőből megvásárolni. Karola imád kirándulni, de a gyerekülés nélkül a Heves-Alatkán élő család nem tud kimozdulni otthonról. Karola nagy álma volt, hogy élőben láthassa a Debreceni Virágkarnevált, de ez nem valósulhatott meg. Idén azonban élőben közvetítették az eseményt, amit Karola nagy örömmel nézett otthonról.

Karola a tévében nézte a Debreceni Virágkarnevált Fotó: beküldött

Karola álma a Debreceni Virágkarnevál

Már két éve tervben van, hogy elmegyünk a Debreceni Virágkarneválra, de a helyzetünk miatt sajnos idén sem jött össze. Örültünk, hogy a tv-ben közvetítették, Karola legnagyobb örömére. Annyira nézte a műsort, hogy nem tudtuk kizökkenteni. Nagyon tetszettek neki a táncosok, főleg a gyerekek produkciói

– mesélte a lapunknak Karola anyukája, Csikányné Lajer Tünde. A család reméli, hogy jövőre már élőben nézhetik a Debreceni Virágkarnevált.

Karola szeretne eljutni a Debreceni Virágkarneválra Fotó: beküldött

Karola jobban érzi magát

Karola súlya picit visszaesett az elmúlt időben, de most újra jól érzi magát, gerincferdülése miatt hordja a fűzőjét és kicsit hízott is, valamint rendszeresen jár fejlesztő foglalkozásokra.

„Karola jól érzi magát, amióta nincs az a nagy hőség, azóta sokkal jobb lett az étvágya. A fűzőjét egyre jobban szereti, már napi 4-5 órát is viseli egyhuzamban. Karola nagyon várja már a fejlesztő foglalkozásokat. Jól érzi magát a csoporttársai és a fejlesztő pedagógusok között; van amikor nem tetszik neki, hogy elhozzuk onnan. Idén még neurológiai kontrollvizsgálat is vár Karolára, ahol a főorvosnő alaposan megvizsgálja. Mostanában kicsit nyugodtabbak az éjszakáink is, az éjjel jelentkező epilepsziás görcsrohamok egy jó ideje nem jöttek elő nála” – árulta el az anyuka.