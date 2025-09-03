A legszörnyűbb diagnózist kapta meg a kis Jázmin: családja mindent megtesz a gyógyulásért

Öt gyereket nevel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Léhen Batyi Dávid és felesége. Jázmin és ikertestvére koraszülöttek voltak. A születésnél még minden rendben ment, azonban két héttel később rosszindulatú tumort találtak Jázmin húgyhólyagján. A Neuroblastomát egyéves korában eltávolították, azonban a szülők ezután sem lélegezhettek fel.

Sikeres volt az orvosi beavatkozás. Jázmin már eszik és jobban van

Fotó: olvasói fotó

Nagyon sokat sírt másfél éves korában, ezért kórházba vittük. Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy ismét kiújult nála a daganat, ami most már a gerincére is átterjedt. Másfél hónappal ezelőtt ért véget nála a 12 hetes kemoterápia, amit saját donoros transzplantáció követett

–sóhajt fel Leskó Bernadett, a gyermek édesanyja, aki elmondta azt is, hogy Jázminnál már korábban levették a csontvelőt.

Már 7 hete bent vagyunk a miskolci kórházban. Június 28-án kellett bemenni. Jázminba egy kis dobozt ültettek be, ami egyenesen a szívébe vezet. Ezen keresztül kapta meg azt a csontvelőt, amit korábban levettek tőle. Ezt két nap alatt kapta meg, majd a beavatkozás után azonnal a steril bokszba vitték át, és egy hét kemoterápia következett

– emlékszik vissza Bernadett, aki elmondta azt is, hogy a kis Jázmin a transzplantáció után öt napig nem evett, és magas láza volt, ami arra utal, hogy a sejttapadás sikeres volt.

Jázmin Ausztriába megy protonterápiára

Most már eszik és iszik. Az orvosok szerint két hét múlva derül ki, hogy sikeres volt-e a beavatkozás. Pénteken a gyermekem kikerült az osztályra, de még hátra van nála több kemoterápiás kezelés, és szeptemberben egy műtét is. A debreceni klinikán a gerincdaganatát fogják eltávolítani, hogy le ne bénuljon

– sóhajt fel az édesanya, aki hozzáteszi, hogy még ezután sem mehetnek haza. Az útjuk október elején Ausztriába vezet, ahol protonterápiás kezelésen fog átesni a gyermek.

A nyolc hetes bécsi kezelés során sokba fog kerülni a kint tartózkodásunk. A szállással a kórházban fizetendő kiadásokkal és a gyógyszerekkel együtt közel kétmillió forintot kell kifizetnünk érte. A gyűjtés eddig 800 ezer forintnál jár, ezért egyre jobban sürget minket az idő. Bízunk benne, hogy kapunk segítséget, és időben elő tudjuk teremteni ezt a hatalmas összeget

- zárja a beszélgetést Bernadett, akinek egyetlen álma, hogy a gyermekét egészségesen ölelhesse magához.

ITT tudod a családdal felvenni a kapcsolatot!