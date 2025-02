Eltűnt győri villanyszerelők: „A legkegyetlenebb dolgot követte el Zolival”

Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt, perbeszédekkel folytatódott a győri eltűnt villanyszerelők ügyében indított tárgyalás. Szerdán (február 5-én) az eltűnt Mácsik Zoltán családjának a képviselője tartotta meg perbeszédét, majd Zoltán felesége, Márti is szót kapott. Azonban előtte kétszer is rendre kellett utasítania a bírónak a vádlottat.

A győri eltűnt villanyszerelők: Mácsik Zoltán és Orlik Vilmos Fotó: police.hu

„Ne feszítse túl a húrt”

Kedden (febr. 4.), az ügyészi perbeszédet É. Imre csendben hallgatta, ám a végén mégis úgy döntött, hogy magához ragadja a szót és reagál az elhangzottakra. Ekkor a bíró rendre utasította, így nem fejezhette be mondandóját. Másnap, ismét megpróbálkozott vele. Felpattant, hogy végre elmondhassa, amit akar. Azonban a bíró határozottan elhallgattatta őt. „Ne feszítse túl a húrt” – mondta a vállalkozónak a bíró. Információink szerint a férfi azt akarta bizonygatni a tárgyalóteremben, hogy miért ártatlan Orlik Vilmos eltűnésének ügyében.

A vádlottra életfogytiglanit kért az ügyész Fotó: Mate Krisztian

Márti szavai megráztak mindenkit

Mácsik Zoltán eltűnését a mai napig nem tudja elfogadni és feldolgozni a családja. 7 éve harcolnak azért, hogy Zoltán teste végre előkerüljön, és tisztességesen búcsút vehessenek tőle. Márti megható beszéddel készült, amit fel is olvashatott a bíróságon.

- A tegnapi napon szembesültünk azokkal a borzalmas bizonyítékokkal és tényekkel, amelyek számunkra szörnyűek és kegyetlenek. De, akkor milyen lehetett a férjemnek Mácsik Zoltánnak és szegény Orlik Vilmosnak, amikor felfogták, hogy az életük véget ért? Az a szenvedés és borzalom, amikor a szívük utoljára dobbant, a szemükből kihunyt a fény. Mácsik Zoltán eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Az, hogy magától, önszántából történt-e ez? Nem, ez teljességgel kizárt! Erre csak egy magyarázat van, elvették az életét. Megölték őt. Különös kegyetlenség ebben több, mint hét éve élni.

Mártiék szeretnék visszakapni Zoltán testét, hogy elbúcsúzhassanak tőle Fotó: Bors

- Szörnyű, hogy míg a vádlottnak vannak vannak jogai, Zolinak nincs. Elvették az életét, a családhoz való jogát. Ő már nem tudja a saját érdekeit képviselni, ezért szeretnék most néhány gondolatot elmondani, amit Zoli már nem mondhat el. Szeretném, ha a sértett és áldozat mögött látnák az embert, aki létezett. Ő már az 52. születésnapját nem élhette meg. Hogy ki volt ő? Szerető édesapa, férj, aki imádott minket és mi is őt. Szerető testvér, keresztapa, sógor, unokatestvér, jó barát, munkatárs, akit mindenki szeretett. (...) Nem kísérheti az oltár elé a lányát, nem lesz nagypapa, aki az unokáját kezében tartja, nem osztozhat velünk semmiben. Nem öregedhet meg velem. Mindig lehetett rá számítani. Barátnak és idegennek is mindig segített. Ezt kiismerte a vádlott is és kihasználta. Jóhiszemű, segítőkész volt az eltűnés napján is. É. Imre egy villanymotor bekötésében kért segítséget Zolitól. Ez volt az utolsó, hogy valakinek segíthetett. Határozottan állítom és ki merem jelenteni, Zoli nem magától tűnt el, mert esze ágában sem volt elhagyni bennünket. Sértő számunkra, aljas rágalom, hogy a vádlott kitalál ilyet. Ezeket azért találja ki, hogy a saját bőrét mentse.(…)