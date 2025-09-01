Galamb Alex a repeta miatt lelkesedett az iskoláért - ezt üzeni a mostani diákoknak

Mintegy 5.650 általános- és középiskolában csengettek be szeptember 1-jén. Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje a Bors kérésére felelevenítette saját gyermekkori iskolaélményeit.

Galamb Alex szerint az iskola nem rossz hely Fotó: Olvasói

Hétévesen kezdtem az első osztályt. Elevenen él bennem, hogy előtte az idősebb testvéreim rendszeresen és boldogan mesélték otthon, hogy a suliban repetát is kapnak. Bár nem tudtam, hogy ez mit jelent, abban biztos voltam, hogy valami nagyon szuper dolgot

– mesélte Alex. A férfi a pandémia idején vált országosan ismertté, amikor az utcán lévő gyerekeket a házába invitálta, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kakaós csiga. A pék azóta is rendszeresen foglalkozik a kis pártfogoltjaival, mellette pedig főállásban dolgozik oktatóként az egykori szakiskolájában, miközben most kezdi az ötödik félévét a Tokaj-Hegyalja egyetem tanító szakán.

Galamb Alex ezért vágyott az iskolába

Alex számára már az első tanítási napon elérkezett a várva várt pillanat, amikor megtudta, hogy a bátyja és a nővére által oly gyakran emlegetett repeta nem más, mint egy újabb adag étel.

Amíg az édesapám élt, még viszonylag elfogadható szinten éltünk. Annyi krumpli és hús mindig volt otthon, hogy mindenki tányérjába jusson, de több már akkor sem. Akkor csúsztunk le teljesen, amikor a családfő meghalt. Ez pont első osztályos koromban, szeptember 3. hetében következett be. Az édesanyám sajnos nem tudott a gyászával megbirkózni és elhagyta magát, illetve minket is elhanyagolt. Egy idő után már azért lelkesedtem az iskola iránt, mert ott meleg volt és enni is kaptam

– mondta az ország kedvenc roma pékje. A férfi ma küldetésének érzi, hogy három gyermekének és a tanítványainak is példát mutasson.

- Gyerekként valamiért volt bennem indíttatás arra, hogy magam kéredzkedjek be a miskolci gyermekvárosba. Ott kiváló nevelőkhöz kerültem, akik jól bántak velem. Nekik is köszönhetően elkezdtem tanulni. Szakmát szereztem és le is érettségiztem. A gyerekeknek mindig őszintén elmondom: igaz lehet, hogy a tanulás nem feltétlenül a legkellemesebb elfoglaltság, de ez kell ahhoz, hogy később segíthessenek a szüleiknek és saját maguknak. Csak annak lehet jól fizető munkája, akinek piacképes szakképesítése van. Ha valaki ezekkel nem rendelkezik, segélyekre szorul, azok pedig nem elegendőek egy viszonylagos jólétre sem – szögezte le a leendő tanító.