Napokkal azután halt meg egy édesanya, hogy a tüneteit félrekezelték az orvosok

Egy édesanya tragikusan elhunyt egy agyi vérrög következtében, három nappal azután, hogy a mentősök fülgyulladásként kezelték a tüneteit.

Az édesanyát félrediagnosztizálták, tragikus halálával 16 hónapos gyermekét hagyta hátra. (Képünk illusztráció) Fotó: pod.shutterstock / Shutterstock

Egy csecsemő maradt édesanya nélkül

Natasha Hewittnek búcsút kellett vennie 16 hónapos kisfiától mindössze egy héttel karácsony előtt, miután a segélyvonal diszpécserei nem küldték sürgősen a kórházba tünetei miatt. Az édesanya először 2022. december 8-án kezdett hátfájásra panaszkodni. A fájdalom később a fejéig sugárzott, és december 14-én az orvosok antibiotikumot írtak fel neki, mivel úgy gondolták, fülgyulladásról van szó.

Annak ellenére, hogy rosszul érezte magát, Natasha és férje, Nick elmentek karácsonyi bevásárlásra, és megvették fiuk első cipőjét. A pár 11 vetélésen és két sikertelen lombikon esett át, mielőtt megszületett a kis Harry. Natashának korábban is voltak vérrög-problémái, kisfiuk is emiatt született 14 héttel korábban, mivel a méhlepényben vérrög alakult ki. Egy másik egészségügyi vészhelyzet során pedig tüdőembólia miatt is kórházba került. Mindezek ellenére a 35 éves édesanya esetét félvállról vették az egészségügyi szakemberek, amikor felhívta a brit egészségügyi segélyvonalat.

A hívás során elmondta, hogy a migrénes tünetei nem szűnnek, ráadásul hányt is. Natasha úgy érezte, mintha téglával vágták volna fejbe, szédült, viszont csak azt tudták neki tanácsolni, hogy foglaljon időpontot háziorvosához.

A sheffieldi anyát ekkor sürgősen kórházba kellett volna küldeni, de ő követte az utasításokat, és elment orvosához, ahol újabb gyógyszereket írtak fel neki. Mindössze 24 órán belül férje, Nick kénytelen volt a 999-es segélyhívót tárcsázni, majd Natashát mentővel vitték a sürgősségire. Ott agyi vénás szinusz trombózist diagnosztizáltak nála, vagyis egy nagy vérrögöt az agyában.

Natashát egy speciális osztályra szállították műtétre, de két nappal később, december 18-án hajnali 1 óra körül elhunyt. Halálával 44 éves párját, Nicket, valamint 16 hónapos kisfiukat Harryt hagyta hátra.

Teljesen összetört a család

Natasha volt a legodaadóbb és legszeretőbb feleség, akit csak kívánhattam. Melegszívű, vicces és rendkívül intelligens volt. Mindenekelőtt ő volt a legközelebbi barátom. Átéltünk nehéz időszakokat, de amikor Harry megszületett és hazajött, úgy éreztük, új fejezet kezdődött az életünkben. Mindent hármasban csináltunk, és az élet tökéletesnek tűnt. Borzasztó volt nézni, ahogy szenved az utolsó napokban. Láttam, hogy rosszabbodik az állapota, de tehetetlennek éreztem magam.

- mondta a gyászoló férj.