Megszakad a szív: ezek voltak a háromgyermekes édesanya utolsó szavai

Egy háromgyermekes édesanya vesztette életét egy helyi víztározóban. A 33 éves Kimberley Johnson augusztus 17-én, szombaton délután a Strinesdale folyónál úszott a párjával, Daniellel, amikor bekövetkezett a tragédia.

Egy nemrég tartott meghallgatáson elhangzott, hogy a nő alkoholt fogyasztott és kannabiszt szívott, mielőtt úgy döntöttek a párjával, úsznak egyet. Cathy Dickson, a rendőrség halottkémje a bíróságon elmondta, úszás közben Kimberley hirtelen azt mondta a partnerének, nem lesz képes kiérni a partra.

Nem tudom megtenni

- mondta, mielőtt eltűnt a víz alatt.

A férfi ekkor próbált neki segíteni, de már nem tudta kihúzni a biztonságba. A mentőszolgálatokat délután négykor riasztották. A Strinesdale víztározót, amely az A62-es autópálya mellett, Oldham és Delph között található, gyorsan lezárták, miközben a rendőrség, a mentősök és a vízimentésre szakosodott csapatok a helyszínre siettek. Nagyszabású keresési műveletet indítottak, amelybe a tűzoltóság vízimentő egységét is bevonták. A mentési akció több mint két órán át tartott, amikor 18:25-kor egy nő holttestét emelték ki a vízből. Az ujjlenyomat-ellenőrzés később megerősítette a nő személyazonosságát Kimberley Louise Johnsonként. A rendőrség megerősítette, hogy a halálesetet nem kezelik gyanúsként.

A Rochdale-i Halottkém Bíróságán szeptember 2-án, kedden tartott vizsgálat megkezdésekor Michael Salt halottkém elmondta, hogy az eddigi bizonyítékok arra utalnak, a háromgyermekes édesanya önként lépett be a víztározóba, amikor bajba került. A partnere sikertelenül próbálkozott a megmentésével, és a mentőegységek gyors reagálása ellenére sem tudták már újraéleszteni. Az eljárást ezután december 16-ig felfüggesztették, amikor majd teljes körű tárgyalásra kerül sor