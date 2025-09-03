Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív: ezek voltak a háromgyermekes édesanya utolsó szavai

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 08:45
háromgyermekes édesanyaháromgyermekesvíztározótragédiafulladás
A kiérkező mentők már semmit sem tehettek érte.
Bors
A szerző cikkei

Egy háromgyermekes édesanya vesztette életét egy helyi víztározóban. A 33 éves Kimberley Johnson augusztus 17-én, szombaton délután a Strinesdale folyónál úszott a párjával, Daniellel, amikor bekövetkezett a tragédia.

eltűnt csecsemő gyerekgyilkos gyász, gyertya, pexels
Tragédia: háromgyermekes édesanya vesztette életét / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egy nemrég tartott meghallgatáson elhangzott, hogy a nő alkoholt fogyasztott és kannabiszt szívott, mielőtt úgy döntöttek a párjával, úsznak egyet. Cathy Dickson, a rendőrség halottkémje a bíróságon elmondta, úszás közben Kimberley hirtelen azt mondta a partnerének, nem lesz képes kiérni a partra.

Nem tudom megtenni

- mondta, mielőtt eltűnt a víz alatt.

A férfi ekkor próbált neki segíteni, de már nem tudta kihúzni a biztonságba. A mentőszolgálatokat délután négykor riasztották. A Strinesdale víztározót, amely az A62-es autópálya mellett, Oldham és Delph között található, gyorsan lezárták, miközben a rendőrség, a mentősök és a vízimentésre szakosodott csapatok a helyszínre siettek. Nagyszabású keresési műveletet indítottak, amelybe a tűzoltóság vízimentő egységét is bevonták. A mentési akció több mint két órán át tartott, amikor 18:25-kor egy nő holttestét emelték ki a vízből. Az ujjlenyomat-ellenőrzés később megerősítette a nő személyazonosságát Kimberley Louise Johnsonként. A rendőrség megerősítette, hogy a halálesetet nem kezelik gyanúsként. 

A Rochdale-i Halottkém Bíróságán szeptember 2-án, kedden tartott vizsgálat megkezdésekor Michael Salt halottkém elmondta, hogy az eddigi bizonyítékok arra utalnak, a háromgyermekes édesanya önként lépett be a víztározóba, amikor bajba került. A partnere sikertelenül próbálkozott a megmentésével, és a mentőegységek gyors reagálása ellenére sem tudták már újraéleszteni. Az eljárást ezután december 16-ig felfüggesztették, amikor majd teljes körű tárgyalásra kerül sor - írja a Mirror.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu