Hogy mennyi? Összesen 28 személyt mentettek ki a Balatonból egy nap alatt

vízirendőr
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 13:29
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságpart
Hihetetlen nagy szám, amelyet egyszerűen lehetne csökkenteni, ha ezeket betartod.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság augusztus 28-án összesen huszonnyolc személyt mentettek ki a Balatonból. A kora délutáni órákban szelesebb időjárás alakult ki, amely miatt többen keveredtek nehéz helyzetbe, ezért a vízirendőrök segítségére volt szükség. Elsodródott vitorlást és SUP-osokat, valamint bajbajutott vízibicikliseket segítettek ki a hatóságok - írja a Somogy vármegyei hírportál.

Fotó: Police.hu 

A somogyi rendőrök továbbá arra is figyelmeztetnek, hogy a viharjelzés folyamatosan működik. Ez jelez abban az esetben, ha már nem érdemes a vízben tartózkodni, pont az ilyen balesetek elkerülése érdekében.

ha a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

 

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

  • Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát!
  • Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek! 
  • Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek! 
  • Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre! 
  • Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt! 
  • Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást! 
  • Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére! 
  • Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot! 
  • A viharjelzés figyelembe vételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.

Azt kérik, ha valaki Balaton vízfelületén bajba kerül, tegyen bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán!  

 

 

