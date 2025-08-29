Hogy mennyi? Összesen 28 személyt mentettek ki a Balatonból egy nap alatt

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság augusztus 28-án összesen huszonnyolc személyt mentettek ki a Balatonból. A kora délutáni órákban szelesebb időjárás alakult ki, amely miatt többen keveredtek nehéz helyzetbe, ezért a vízirendőrök segítségére volt szükség. Elsodródott vitorlást és SUP-osokat, valamint bajbajutott vízibicikliseket segítettek ki a hatóságok - írja a Somogy vármegyei hírportál.
A somogyi rendőrök továbbá arra is figyelmeztetnek, hogy a viharjelzés folyamatosan működik. Ez jelez abban az esetben, ha már nem érdemes a vízben tartózkodni, pont az ilyen balesetek elkerülése érdekében.
ha a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).
Azt kérik, ha valaki Balaton vízfelületén bajba kerül, tegyen bejelentést a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es segélyhívó telefonszámán!
