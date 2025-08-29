Hogy mennyi? Összesen 28 személyt mentettek ki a Balatonból egy nap alatt

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság augusztus 28-án összesen huszonnyolc személyt mentettek ki a Balatonból. A kora délutáni órákban szelesebb időjárás alakult ki, amely miatt többen keveredtek nehéz helyzetbe, ezért a vízirendőrök segítségére volt szükség. Elsodródott vitorlást és SUP-osokat, valamint bajbajutott vízibicikliseket segítettek ki a hatóságok - írja a Somogy vármegyei hírportál.

Fotó: Police.hu

A somogyi rendőrök továbbá arra is figyelmeztetnek, hogy a viharjelzés folyamatosan működik. Ez jelez abban az esetben, ha már nem érdemes a vízben tartózkodni, pont az ilyen balesetek elkerülése érdekében.

ha a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát!

Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek!

Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek!

Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!

Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!

Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást!

Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!

Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!

A viharjelzés figyelembe vételével, a jó helyzetértékeléssel és az alapvető biztonsági intézkedések betartásával legtöbbször megelőzhetők a veszélyhelyzetek.