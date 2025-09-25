"Teljes gondozásra szorul" – ritka betegségben szenved a 19 éves Dorina: beszélni és járni sem képes

A Nógrád vármegyei Rákóczibányán él Tábori Dorina. Születését édesanyja és édesapja is nagyon várta annakidején. A gyermek a salgótarjáni kórházban, a terhesség 39. hetében jött a világra 2006. október 3-án, császármetszéssel. A szülés azonban nem ment zökkenőmentesen, mert a baba nyakára tekeredett a köldökzsinór.

Dorina nem sírt fel, ezért tíz percen keresztül ballonnal lélegeztették. Utána tért magához, de sajnos epilepsziás rohamot kapott

Fotó: olvasói fotó

Engem altattak a császármetszés miatt. Dorina nem sírt fel, ezért tíz percen keresztül ballonnal lélegeztették, és utána tért magához, de sajnos epilepsziás rohamot kapott. Az orvosok először oxigénhiányra gyanakodtak, csak később derült fény rá, hogy egy ritka genetikai betegségben szenved a gyermekem

– emlékszik vissza Tábori Barabás Andrea, a gyermek édesanyja.

Dorina betegségére egy genetikai vizsgálat során derült fény

Sajnos a gyermekem születésénél még nem értek véget a megpróbáltatásaink. Másnap leállt Dorina veséje, ezért átszállították a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai klinikájára, majd két hét múlva nyelési nehézségek miatt a Sváb-hegyre szállították tovább. Csak egy hónapos korában hozhattam haza

– folytatja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy sajnos ezt követően is a kórházakról szólt a gyermek élete, de betegségének a valódi okára csak 2024-ben derült fény.

Dorina nem tud járni és beszélni, állandó gondozásra szorul

Fotó: olvasói fotó

Ekkor végeztek el a lányomon egy genetikai vizsgálatot, ami meglepő eredményt hozott. Találtak az orvosok egy olyan gént, amivel még nem találkoztak és a szakirodalomban sem szerepel. A szakemberek úgy gondolják, hogy ez a génmutáció felelős azért, hogy Dorina betegen látta meg a napvilágot

– mondja Andrea, aki az elmúlt 19 évet beteg gyermeke ápolásával töltötte.

Nem tud járni, beszélni, teljes gondozásra szorul. Sajnos a korai fejlesztések sem hozták meg a várt eredményt, ezért etetni, itatni és pelenkázni kell. Csecsemőkora óta folyamatosan járunk fejlesztésekre, de az utóbbi időben újabb nehézséggel kellett szembenéznünk. Elromlott az autónk, ami nélkül nem tudjuk Dorinát elvinni a kontrollvizsgálatokra és a fejlesztésekre sem, így csak én tudom otthon tornáztatni, ami nem olyan szakszerű, mintha a fejlesztésen csinálnánk. Pedig nagy szüksége lenne rá, mivel a betegségéhez kétoldali gerincferdülés is társul

– sóhajt fel az édesanya, aki bízik abban, hogy felfigyel valaki a családjuk nehéz helyzetére és a segítségükre siet, mert nagyon fontos lenne a beteg gyermekük fejlődése szempontjából, hogy rendszeresen részt tudjanak venni a terápiákon és ha baj van, azonnal indulhassanak a Salgótarjáni kórházba.

Ha úgy gondolod, tudnál segíteni a családnak, ITT tudod felvenni velük a kapcsolatot.