A 7. osztályos Dávidot május 9-én mentőhelikopterrel szállították kórházba Salgótarjánból, miután megállt a szíve a testnevelésórán. Ahogyan arról korábban a Bors beszámolt: a kisfiú visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett így hosszas rehabilitáció vár rá Miskolcon. A család anyagi helyzete azonban kilátástalan, így az édesanya egyedüli családfenntartóként kétségbeesve kérte az emberek segítségét. A salgótarjáni családért az egész város összefogott: most egy helybéli fotóriporter, Hüvösi Csaba kollégánk különleges módon ajánlotta fel segítségét.

Dávid az eset óta kórházban van. (A kép felhasználása az édesanya engedélyéhez kötött!) Fotó: Beküldött fotó

Kilátástalan helyzetbe került a család: a város összefogott Dávidékért

Dávidot a május eleji eset óta kórházban ápolják és bár azt még nem tudták megállapítani, miért állt meg a szíve, súlyos oxigénhiányt és visszafordíthatatlan agykárosodást észleltek nála. Édesanyja, Szandra minden nap mellette van, így nem tud dolgozni. A fiú felépülése hosszú folyamat lesz, a család anyagi helyzete pedig pillanatnyilag kilátástalan, ugyanis albérletben élnek, amit édesanyja egyedüli családfenntartóként próbál fenntartani.

Azt mondták az orvosok, hogy ezek után Dávidnak 24 órás felügyeletre lesz szüksége, és örök életére ágyban marad. De én hiszek benne, hogy vannak csodák és van számunkra is remény

– nyilatkozta korábban Szandra a Borsnak.

– Rengeteg pénzt felemészt az is, hogy a rokonok bejárnak a kórházba hozzánk Salgótarjánból, hoznak ruhát meg ami kell. De az albérletünket sem tudom, hogy fogom kifizetni, vagy Dávid további fejlesztéseit. Nem is merek még ilyenekre gondolni. Most bennem csak a kisfiam tartja a lelket, hogy ő jól legyen, ez az egyetlen célom – tette hozzá az édesanya könnyek között.

A helyzet azonban úgy tűnik mégsem kilátástalan, ugyanis rengetegen összefogtak a Nógrád vármegyei megyeszékhelyen Dávidért és családjáért. Aki tudja anyagilag támogatja őket, de Dávidnak szüksége van különféle orvosi és tisztálkodási dolgokra is, pl. kenőcsökre a felfekvés ellen. Ezeket egy salgótarjáni szépségszalonban gyűjtik a kisfiú számára. Sőt, a salgótarjáni egyházközség is a család mellé állt: Dávidért rendszeresen imádkoznak közösen a hívők, kedd reggel pedig misét is mondattak a kisfiú felépüléséért.

Hüvösi Csaba fotójára június 16-ig lehet licitálni. Fotó: Vendel Lajos

Kollégánk is a család segítségére sietett

Hüvösi Csaba a Nógrád Megyei Hírlap fotóriportere, így elsők között hallott a Dáviddal történtekről. Mint mindenkit, őt is mélyen érintette a családdal történt szörnyű eset, így úgy döntött a saját módján segíti a család anyagi helyzetét: egy általa készített 60*90 centiméteres vászonfotót bocsátott árverésre, a befolyt összeget pedig a családnak adja.

Elkezdtek Dávidéknak gyűjteni a városban többféle módon. Gondolkoztam, hogy én hogy tudnék ehhez hozzájárulni és arra jutottam, hogy ha a kis összeget, amit tudnék adni, befektetem egy fotóba, amit én készítettem és licitre bocsátom, akkor többet is tudok adni a családnak

– nyilatkozta a fotós a Metropolnak, aki 25.000 forintról indította az árverést, hétfőn. Ahogy elmondta, azért választotta ezt a fotót, mert a kölyökróka játékossága - amit fotózás közben tapasztalt - Dávidot juttatja eszébe, aki testnevelésóra közben esett össze, fiatalon, pedig előtte áll az egész élet.

Nemrég sikerült kijutnom egy csapat kisrókához az erdőbe, akiket lencsevégre kaphattam. Amikor fotóztam, a kölyökrókák önfeledt játékát láttam a házikójuk előtt. Ez az emlék azt juttatta eszembe, hogy Dávid előtt van még az élet és talán erre a kisrókára hasonlít. Ezért választottam ezt a fotómat

– árulta el Csaba, akinek a saját, Hüvösi Fotográfia nevű oldalán közzétett posztja alatt lehet licitálni a képre. A licit június 16-án, délben zárul, addig azonban még bőven van lehetőség beszállni az árverésbe.

„Túlszárnyalta a licit az elképzeléseimet"

A 25.000 forintról induló árverés jelenleg 150.000 forintnál tart, és még messze a vége. A nagy siker talán nem is a fotónak, mindinkább a segítségnyújtó szándéknak köszönhető, ami sok ezer embert mozgatott meg.

„Én nem áraztam be a fotót, nincs egy konkrét összeg a fejemben, de már most túlszárnyalta a licit az elképzelésemet, aminek nagyon örülök" – tette hozzá Csaba, akihez az elmúlt napokban két másik fotós is csatlakozott, akik szintén árverésre fogják bocsátani egy-egy fotójukat Dávidékért.

A képet nyilván majd csak egy ember kapja meg, aki a legnagyobb összeggel licitál, de szeretném ha a korábbi felajánlók, akik kisebb összeggel licitáltak, azt az összeget a családnak utalnák közvetlenül, a számlaszámukra. Hiszen ha úgyis rászánták ezt az összeget, akkor a képtől függetlenül is segíthetnek Dávidéknak

– hangsúlyozta a fotós.

„Dávid már tud mosolyogni és nagyon harcol"

Dávid édesanyja nagyon hálás Csabának és mindenkinek, aki segít nekik ebben a nehéz helyzetben. A család most főleg a sok gyógytornára, masszázsra, orvosi kezelésekre és az utazásra gyűjt, ami Dávidra vár, hiszen a kisfiúnak kedden pacemaker-t ültetnek be, majd Miskolcra kerül, ahol kezdődhet az intenzív rehabilitáció.

– Nagyon hálásak vagyunk, hiszen ezzel a segítséggel messzebbre is juthatunk Dávidkával a fejlődésben. Minden nap elmondom neki is hogy mennyi ember támogatja és hogy küldik neki az erőt, ő pedig már tud mosolyogni és nagyon harcol, de rengeteg fejlesztés kell majd neki – nyilatkozta az édesanya a felajánlással kapcsolatban, aminek nagyon örül.

Úgyhogy együtt üzenjük, hogy nagyon köszönjük és megyünk előre mert ő egy igazi harcos! Minden nap harcol és nem adja fel! Ahogy én sem, mi sem adjuk fel

– üzent az édesanya a Metropolon keresztül az adakozóknak.