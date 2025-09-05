„Azt mondták, csak a fejemben van a fájdalom – évek teltek el, mire diagnosztizálták”

Hann Dougie csupán 10 éves volt, amikor hirtelen fájdalomra figyelt fel, de csak évekkel később diagnosztizálták őt, pedig anyukája is ugyanattól a betegségtől szenvedett. Az Egyesült Királyságban körülbelül 1,5 millió nő küzd endometriózissal, egy olyan állapottal, amikor a méhet bélelő sejtekhez hasonló sejtek a test más részein is növekednek. Ezek a sejtek továbbra is reagálnak a menstruációs ciklusra, gyulladást, fájdalmat és belső hegszövet kialakulását okozva a pubertástól a menopauzáig.

„Azt mondták, csak a fejemben van a fájdalom – évek teltek el, míg diagnosztizáltak” Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Az orvosok éveken át azt mondták Hann-nak, hogy a fájdalom csak a fejében létezik, és amikor végre diagnosztizálták, sem érezte magát jobban, mert az orvosok azt mondták, az egyetlen gyógymód a teherbe esés. A 31 éves, Neathból származó nő nemrég talált rá a orvosi kannabiszra, amely sokat segített állapotán.

Hann általános iskolás korában kezdett menstruálni, és már akkor is borzasztó fájdalmai voltak.

Emlékszem, szörnyű volt. Sok idegfájdalom, szúró, éles, égő érzés, és ezek a fájdalmak a derekamban, a csípőmben és a combomban is jelentkeztek. De az orvosok pszichológiai okokra hivatkoztak, azt mondták, hogy a fájdalom csak a fejemben van. Tudod, »A menstruáció egyszerűen csak ilyen rossz.«

14 évesen fogamzásgátló tablettát kapott, ami csak szabályozta a ciklusát, de tönkretette a mentális egészségét. Végül antidepresszánsokat írtak fel neki, de mentális állapota folyamatosan romlott. Ahogy ő fogalmazott: Csak arról volt szó, hogy „Próbáld ki ezeket a gyógyszereket, és nézd meg, hogy segít-e.”

Amikor 17 évesen azt mondták neki, hogy teherbe kell esnie a fájdalmai elmúlásához, teljes sokkot kapott, hiszen még kiskorú volt. Az orvosok azonban ekkor is csak ezt válaszoltak:

Csak azt mondtam nekik, hogy 17 éves vagyok, mire ők azt mondták: »Ó, igen, de minden korban lehet gyereket vállalni, már most elkezdhetsz gondolkodni rajta.« Ettől úgy éreztem, hogy nincs remény, senki sem fog segíteni.

Hann diagnózisa után három laparoszkópos műtéten is átesett, és csak tíz évvel később, a közösségi médián keresztül talált rá az orvosi kannabiszra. Jelenleg egy klinikán keresztül kapja a vényköteles kannabiszt, és le tudott szokni a fogamzásgátlóról, a kodeinről és az antidepresszánsokról. Emellett növelni tudja a munkaidejét, sőt, az életet megváltoztató kezelésnek köszönhetően már edzőterembe is jár - írja a WalesOnline.