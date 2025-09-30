Csecsemőként hagyta hátra édesanyja egy megrázó üzenettel – évtizedekkel később megható meglepetés várta a férfit

Egy brit férfi, akit újszülöttként egy bölcsőben hagytak anyja megrázó üzenetével, több évtized múltán váratlan meglepetésben részesült: kiderült, hogy van egy bátyja, akivel a sors végül összehozta.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A megható történetre a népszerű brit televíziós műsor, a Long Lost Family legutóbbi epizódjában derült fény. A 56 éves Lee Sharp, aki ma egy vintage ruhaboltot vezet Eastbourne városában, édesanyját szerette volna megtalálni, ám a kutatás során egy másik, még különlegesebb felfedezés várt rá: létezik egy bátyja, Stephen Sandison.

Sharp örökbefogadó szülei mindig is tudták, hogy a kisfiút Londonban hagyta hátra egy fiatal ír nő. A műsor kutatói felkutatták a születési anyakönyvi kivonatot, amelyből kiderült, hogy az anya akkoriban férjes asszonyként élt a brit fővárosban.

Sharp számára különösen megrendítő pillanat volt, amikor elvitték abba a londoni lakásba, ahol életének első napjait töltötte.

Teljesen el vagyok képedve. Most már tudom, hol éltem. Csak remélem, hogy édesanyám még életben van. Bármilyen válasz, bármilyen nyom fontos lenne

– mondta könnyek között.

A műsor készítői ugyan az anyát nem találták meg, de elvezették Lee-t Invernessbe, Skóciába, ahol rábukkantak a bátyjára, Stephen Sandisonra. A férfi megrázó történetet idézett fel: nagymamája gyermekként mesélte el neki, hogyan talált rá az apja a kiságyban sírva, mellette egy cédula, amelyen anyja ultimátuma állt:

Ő vagy én.

Az apa végül a nagyszülők gondjaira bízta a kisfiút.

Stephen hozzátette, hogy apja több mint 30 éve elhunyt, édesanyjával pedig soha nem maradt szoros kapcsolatban.

Mindkettőjüket ismertem, de csak a háttérből voltak jelen az életemben

– vallotta be.

Lee Sharp a találkozó előtt így fogalmazott:

Mindig azt hittem, mintha az űrből pottyantottak volna ide. Azt gondoltam, nincs senki, aki hozzám hasonló lenne a világon… de úgy tűnik, mégis van.

Amikor a két testvér végre egymás szemébe nézett, hosszú évtizedek keserűsége oldódott fel. A könnyek és ölelések között kiderült: bár a sors évtizedekre elszakította őket, végül mégis sikerült egymásra találniuk, írja a People.