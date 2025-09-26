„Hogy mondjam meg a 40 éves fiamnak, hogy ideje munkát találnia és elköltöznie?”

Egy névtelensége megőrzését kérő anyuka arról számolt be, hogy a fiának gondjai vannak az igazmondással. Legutóbb, mint elmondta, fia későn kelt, felöltözött munkába, elment otthonról, majd hamar visszatért. Túl hamar, de lebukott a hazugsággal a család előtt...
Amikor a férjemmel rákérdeztünk, hogy van-e állása, azt mondta, igen. Amikor kértük, mutassa meg a fizetési papírját, a telefonján keresgélt, majd bevallotta, hogy valójában nincs munkája. Azt mondta, a könyvtárban töltötte az időt, állást keresve.
- fejtette ki a Kaliforniában élő anyuka. Hozzátette, nem ez volt az első eset, hogy hazudott a fiú, ugyanakkor beleegyezett abba, hogy tanácsadásra járjon.
Jó hozzánk, kedves is, de hazudik. Már a negyvenes éveiben jár. Hogyan lehet együtt élni egy hazudozóval?
- tette fel a kérdést, holott tudja, fiának ideje lenne elköltöznie.
A nypost.com szakértője elsőként visszakérdezett: a munkanélküli férfinek honnan van pénze? Megjegyezte, ha a szülők támogatják őt anyagilag, azzal érdemes felhagyni, ezzel is álláskeresésre ösztönözve a férfit.
Adjatok neki egy konkrét határidőt, ameddig el kell költöznie, és tartsátok is magatokat ehhez. A tanácsadó segíthet neki az igazmondási problémáján, de régen lejárt az ideje annak, hogy ti tovább együtt éljetek ezzel.
