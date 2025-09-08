„A Jóistenhez hűséges volt” – Szentté avatták Carlo Acutist– Videó

Könnyes szemmel, több mint 200 ezer ember nézte végig a vatikáni Szent Péter téren, ahogy Carlo Acutist, Pier Giorgio Frassativel együtt XIV. Leó pápa szentté avatta. A fiatal ahogy életében, úgy szentként is őrzi a hitet és példakép az élőknek. Kardos Mihály atyának 2023-ban kezet csókolt Ferenc pápa budapesti látogatásakor. A kerekesszékes atya szerint „Isten influenszere” az evangelizációért tett munkájával sokaknak adhat hitet, erőt és reményt – Isten létezik, és Carloval a fiatalokat szólítja.
Ha mosolygott, mintha angyalok arca ragyogott volna, ha pedig Isten tanait hirdette, a Szentlélek szólt belőle. Szeptember 7., vasárnap óta Carlo Acutis is már szent, egy 15 évesen elhunyt fiatal, aki egész életét az egyháznak, az evangelizációnak szentelte.
A fiatalt sokan méltán „Isten influenszereként” emlegetik, és ebben sok igazság van. Ám sajnos hamar elragadta őt a halál, 2006-ban leukémiában hunyt el. Halálát követően 14 évvel Ferenc pápa boldoggá, idén pedig a néhai Egyházfő utódja, XIV. Leó pápa szentté avatta.
Róma büszkén tekintett a fiú Szent Péter téren kihelyezett portréjára:
Szent Carlo Acutis
- rá már így emlékezünk, a fiatalra, akiről egyben az „internet védőszentjeként” is beszélnek.
A fiatalról a szegedi kerekesszékes atya, Kardos Mihály mosollyal az arcán beszélt lapunknak. Büszke, és mélyen tiszteli Carlo elhivatott munkáját. Szerinte méltó személy vált szentté.
- Nem a mi érdemünkből válunk szentté, hanem azáltal, hogy az Isten szeretetét befogadjuk és az Ő szentségével élünk. Ez működik bennük, ez hozza létre nekünk az igazi szép életváltozást, ami az önzésre hajlamos embert csupa szeretett, életet igenlő emberré képesíti – szögezte le rögön az atya, akinek Ferenc pápa budapesti látogatásán a Szent István-bazilikában kezet csókolt.
Az atya szerint Carlo egy talpraesett példakép.
Tanuláshoz, tiszta életvitelhez is példakép. Arról nem is beszélve, hogy Ő naponta szentáldozáshoz járult, tehát az Istennel való élő kapcsolatnak is a példaképe.
– folytatta.
Úgy véli, Carlo Istenhez való hűségével is kiérdemelte, hogy szent legyen.
- Isten az, aki szent és mindaz szentté válik, aki vele élő kapcsolatba kerül. Tehát a megkeresztelt kisbaba is. Egy tizenéves tudatosan is küzdhet érte, és Carlo Acutis ezt tette. A Jóistenhez hűséges volt gondolataiban, cselekedeteiben, minden úton módon, ahogy csak erejéből telt. Sőt, meglepően nagy bölcsesség jutott neki osztályrészül, a naplójegyzeteiben nagyon-nagyon megszívlelő, felnőtteket megszégyenítő igazságokat és döntéseket fogalmazott meg. Méltóképpen avatták szentté – zárta büszkén szavait a szegedi atya.
Carlo Acutist az egyház hamarabb szerette volna szentté avatni.
