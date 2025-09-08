Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
„A Jóistenhez hűséges volt” – Szentté avatták Carlo Acutist– Videó

Carlo Acutis
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:50
Az egész életét a hitnek szentelte egy brit-olasz fiatal, aki előtt nemrég tisztelgett a Katolikus Egyház. Carlo Acutist szeptember elején szentté avatták, ezzel ő lett a modern kor első, fiatal Y-generációs szentje. A fiatallal a szegedi Kardos atya szerint a hit méltó követét emelték példaképpé Isten színe előtt.
Erdei Róbert Arnold
Könnyes szemmel, több mint 200 ezer ember nézte végig a vatikáni Szent Péter téren, ahogy Carlo Acutist, Pier Giorgio Frassativel együtt XIV. Leó pápa szentté avatta. A fiatal ahogy életében, úgy szentként is őrzi a hitet és példakép az élőknek. Kardos Mihály atyának 2023-ban kezet csókolt Ferenc pápa budapesti látogatásakor. A kerekesszékes atya szerint „Isten influenszere” az evangelizációért tett munkájával sokaknak adhat hitet, erőt és reményt – Isten létezik, és Carloval a fiatalokat szólítja.

carlo acutis
Kardos atya örül, hogy szentté avatták Carlo Acutist / Fotó: Gémes Sándor

Carlo Acutis, a szent fiatal

Ha mosolygott, mintha angyalok arca ragyogott volna, ha pedig Isten tanait hirdette, a Szentlélek szólt belőle. Szeptember 7., vasárnap óta Carlo Acutis is már szent, egy 15 évesen elhunyt fiatal, aki egész életét az egyháznak, az evangelizációnak szentelte.

Carlo a korosztálya és a hit között hidat képzett:

  • profi programozóként weboldalt hozott létre, hogy a világon történt csodákat csokorba szedje,
  • hatására sokan megtértek, 
  • az első olyan fiatal volt, aki az interneten evangelizált, óriási sikerrel.

A fiatalt sokan méltán „Isten influenszereként” emlegetik, és ebben sok igazság van. Ám sajnos hamar elragadta őt a halál, 2006-ban leukémiában hunyt el. Halálát követően 14 évvel Ferenc pápa boldoggá, idén pedig a néhai Egyházfő utódja, XIV. Leó pápa szentté avatta.

carlo acutis
Carlo Acutist 2025. szeptember 7-én vált szentté / Fotó: NurPhoto via AFP

„Méltóképpen avatták szentté”

Róma büszkén tekintett a fiú Szent Péter téren kihelyezett portréjára:

Szent Carlo Acutis

- rá már így emlékezünk, a fiatalra, akiről egyben az „internet védőszentjeként” is beszélnek.

A fiatalról a szegedi kerekesszékes atya, Kardos Mihály mosollyal az arcán beszélt lapunknak. Büszke, és mélyen tiszteli Carlo elhivatott munkáját. Szerinte méltó személy vált szentté.

- Nem a mi érdemünkből válunk szentté, hanem azáltal, hogy az Isten szeretetét befogadjuk és az Ő szentségével élünk. Ez működik bennük, ez hozza létre nekünk az igazi szép életváltozást, ami az önzésre hajlamos embert csupa szeretett, életet igenlő emberré képesíti – szögezte le rögön az atya, akinek Ferenc pápa budapesti látogatásán a Szent István-bazilikában kezet csókolt.

Az atya szerint Carlo egy talpraesett példakép.

Tanuláshoz, tiszta életvitelhez is példakép. Arról nem is beszélve, hogy Ő naponta szentáldozáshoz járult, tehát az Istennel való élő kapcsolatnak is a példaképe.

– folytatta.

Úgy véli, Carlo Istenhez való hűségével is kiérdemelte, hogy szent legyen.

- Isten az, aki szent és mindaz szentté válik, aki vele élő kapcsolatba kerül. Tehát a megkeresztelt kisbaba is. Egy tizenéves tudatosan is küzdhet érte, és Carlo Acutis ezt tette. A Jóistenhez hűséges volt gondolataiban, cselekedeteiben, minden úton módon, ahogy csak erejéből telt. Sőt, meglepően nagy bölcsesség jutott neki osztályrészül, a naplójegyzeteiben nagyon-nagyon megszívlelő, felnőtteket megszégyenítő igazságokat és döntéseket fogalmazott meg. Méltóképpen avatták szentté – zárta büszkén szavait a szegedi atya.

Carlo Acutist az egyház hamarabb szerette volna szentté avatni. 

Azt, hogy miért történt ez meg később, a Bors videójából megtudhatod!

Képeken, hogyan avatták a fiatalt szentté:

 

