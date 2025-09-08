„A Jóistenhez hűséges volt” – Szentté avatták Carlo Acutist– Videó

Könnyes szemmel, több mint 200 ezer ember nézte végig a vatikáni Szent Péter téren, ahogy Carlo Acutist, Pier Giorgio Frassativel együtt XIV. Leó pápa szentté avatta. A fiatal ahogy életében, úgy szentként is őrzi a hitet és példakép az élőknek. Kardos Mihály atyának 2023-ban kezet csókolt Ferenc pápa budapesti látogatásakor. A kerekesszékes atya szerint „Isten influenszere” az evangelizációért tett munkájával sokaknak adhat hitet, erőt és reményt – Isten létezik, és Carloval a fiatalokat szólítja.

Kardos atya örül, hogy szentté avatták Carlo Acutist / Fotó: Gémes Sándor

Carlo Acutis, a szent fiatal

Ha mosolygott, mintha angyalok arca ragyogott volna, ha pedig Isten tanait hirdette, a Szentlélek szólt belőle. Szeptember 7., vasárnap óta Carlo Acutis is már szent, egy 15 évesen elhunyt fiatal, aki egész életét az egyháznak, az evangelizációnak szentelte.

Carlo a korosztálya és a hit között hidat képzett:

profi programozóként weboldalt hozott létre, hogy a világon történt csodákat csokorba szedje,

hatására sokan megtértek,

az első olyan fiatal volt, aki az interneten evangelizált, óriási sikerrel.

A fiatalt sokan méltán „Isten influenszereként” emlegetik, és ebben sok igazság van. Ám sajnos hamar elragadta őt a halál, 2006-ban leukémiában hunyt el. Halálát követően 14 évvel Ferenc pápa boldoggá, idén pedig a néhai Egyházfő utódja, XIV. Leó pápa szentté avatta.

Carlo Acutist 2025. szeptember 7-én vált szentté / Fotó: NurPhoto via AFP

„Méltóképpen avatták szentté”

Róma büszkén tekintett a fiú Szent Péter téren kihelyezett portréjára:

Szent Carlo Acutis

- rá már így emlékezünk, a fiatalra, akiről egyben az „internet védőszentjeként” is beszélnek.

A fiatalról a szegedi kerekesszékes atya, Kardos Mihály mosollyal az arcán beszélt lapunknak. Büszke, és mélyen tiszteli Carlo elhivatott munkáját. Szerinte méltó személy vált szentté.

- Nem a mi érdemünkből válunk szentté, hanem azáltal, hogy az Isten szeretetét befogadjuk és az Ő szentségével élünk. Ez működik bennük, ez hozza létre nekünk az igazi szép életváltozást, ami az önzésre hajlamos embert csupa szeretett, életet igenlő emberré képesíti – szögezte le rögön az atya, akinek Ferenc pápa budapesti látogatásán a Szent István-bazilikában kezet csókolt.