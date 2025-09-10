,,A megcsalás miatti bűntudatom van, ezért nem tudok lefeküdni barátnőmmel”

Nem tud szexuális kapcsolatot létesíteni barátnőjével egy férfi, mert bűntudata van, amiért egy másik nőkkel megcsalta kedvesét. Úgy érzi, árkivel le tudna feküdni, kivéve azzal, aki minden nap egy halom szeretettel és figyelmességgel várja haza őt. Ezért kért tanácsot a Daily Star párkapcsolati tanácsadójától, Jane-től.

Megcsalta, a bűntudat miatt nem fekszik le barátnőjével / Fotó: Forrás: Freepik.com

A világon bárkivel le tudok feküdni - csak vele nem

- vallja meg bűneit a férfi.

A hűtlen férfi munkaügyben állandóan utazgat és különféle klubokba jár, hotelekben száll meg. Elmondása szerint vagyonával, sármjával és humorával hódítja meg potenciális kiszemeltjeit. Ráadásul módszeresen teszi mindezt, taktikázik.

Úgy csinálom, hogy úgy teszek, mintha problémám lenne a telefonommal, és megkérem a kiválasztott célpontomat, hogy segítsen nekem. Aztán hálám jeléül felajánlom neki a legdrágább italt a menüről. Talán kissé giccses, de remekül működik. Ő okosnak érzi magát, én pedig szerencsésnek.

Mikor ezekről az utakról hazaért, barátnője hatalmas mosollyal, étellel az asztalon és szeretettel várja őt. A férfinak megszakad a szíve, amikor barátnője elkezdi lehámozni róla a ruháit, mert nem képes úgy ágyba bújni vele, hogy közben még más nő illata és élménye erősen él benne.

Valóságos rabja annak, hogy bárkit, aki útjába esik, elcsábítson, legyen az egy kolléga vagy egy szomszéd...

Olyan vagyok, mint egy tüzelő kutya. Az izgalmas szex az én műfajom, de ez nem jelenti azt, hogy szeretem magam, vagy büszke vagyok arra, amit csinálok. Éppen ellenkezőleg. Tudom, hogy egy patkány vagyok, és hogy a barátnőm túl jó nekem, ezért nem akarom bemocskolni.

Barátnője tudja, mit művel a férfi, mégis újrakezdene vele mindent.

De én nem tudok megbocsátani magamnak, és ez a gond.

Jane szerint a férfiban nincsen semmiféle gátlás vagy önuralom. A portál tanácsadója szerint kezdhetné egy őszinte beszélgetéssel, ami alatt feltárja, mit művel, annak minden egyes részletével.

„Megérdemli, hogy tudja, milyen vagy valójában, hogy ennek megfelelően kezdhesse el tervezni a jövőjét veled vagy nélküled. Jelenleg élete legszebb éveit vesztegeti egy olyan önző tuskó miatt, mint te. Akar gyerekeket? Vágyik a stabilitásra és egy bizonyos jövőre? Kérdezd meg tőle” - tanácsolja.