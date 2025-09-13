Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
„Meg fogok halni!” – üvöltötte a nő, majd felrobbant az arca

botox
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 06:30
robbanfertőzés
Azt sem tudta, hogy ilyen megtörténhet. Mindenért a botox felelős.

Lauren Bateman 18 éves kora óta rendszeresen járt botoxkezelésekre mindenféle probléma nélkül. Ez így is volt egy rutinfeltöltésig, ami örökre megváltoztatta az életét.

"Meg fogog halni!" – üvöltötte a nő, mielőtt botox miatt felrobbant az arca / Illusztráció: Unsplash

A 23 éves Lauren éppen legjobb barátnője 21. születésnapjára készült. Öt napos csajos nyaralást terveztek Ciprusra, így minden klasszikus előkészületet elvégeztek, majd egy botox kezelést is beiktattak. A kezelés után frissek és kisimultak voltak, semmi gyanúsat nem észleltek. Lauren arca már egyébként is több ponton fel volt töltve, így jól ismerte a folyamatot. Ezúttal viszont valami más volt.

A botox kegyetlen hatása

Pár nappal később arca dagadni kezdett, és fájdalmat érzett a szeme alatt. Nem aggódott, hiszen tudta, a botox után ez normális reakció lehet. Amikor azonban a fájdalom fokozódott, és már aludni sem tudott, felhívta a kezelést végző személyt, akiről csak később derült ki, hogy semmilyen orvosi képesítéssel nem rendelkezett.

A repülőút Ciprusra maga volt a pokol. Az arca fájt, nyomásra keménynek érződött, és Lauren komolyan azt hitte, hogy fel fog robbanni. A légiutas-kísérők jeget hoztak neki, hogy enyhítse a fájdalmat.

A hotelben egy dudort vett észre az arcán, de nem akarta elrontani barátnője ünneplését, ezért sminkkel próbálta elrejteni azt. Az este folyamán azonban a fájdalom elviselhetetlenné vált, így elment egy helyi orvoshoz, aki allergiagyógyszer írt fel neki. Amint hazaért Londonba, azonnal a sürgősségire ment, de antibiotikumos kezeléssel küldték haza. 

Háromszor ment vissza az orvoshoz, mígnem a dudor szó szerint felrobbant az arcán, csak ekkor vették komolyan a helyzetet. Azonnal felvágták a gyulladt területet, ami már szétrepedt. Mint kiderült, Lauren arca súlyosan elfertőződött, és ha nem kap időben ellátást, a fertőzés elérhette volna a szemét is.

Lauren arca fél évig gyógyult, ezalatt alig mert kimozdulni otthonról. A fájdalom teljesen összetörte, de ma már túl van rajta. Bár sokan végleg hátat fordítottak volna a botoxnak, ő visszatért a szokásos rutinjához, de most már kizárólag szakképzett orvoshoz fordul - írja az Independent

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
