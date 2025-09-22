Három órán át kiabált segítségért a Balatonban egy felborult horgász

Szombat éjszaka életveszélyes helyzetbe került egy horgász a Balaton vizén. A férfi csónakja Csopak közelében borult fel, és csak a szerencsének köszönheti, hogy végül épségben partra kerülhetett.

A Balatonban várta a megmentőt a bajba jutott férfi.

Fotó: Walter Bibikow / GettyImages (Illusztráció)

A férfi az éjszakai órákban indult el horgászni, ám a nyugodtnak induló vízi kaland drámai fordulatot vett. Csopak térségében a csónakja ismeretlen okból felborult, ő pedig a vízben találta magát. Kiúszni nem volt ereje, így kétségbeesetten a felborult hajóhoz kapaszkodott.

A hideg éjszakában három órán keresztül kiabált segítségért, miközben minden erejével azon volt, hogy a csónakba kapaszkodva tartsa magát a vízen. Órákon át egyedül sodródott a sötét Balatonban, a reménybe kapaszkodva, hogy valaki meghallja kétségbeesett kiáltásait.

A szerencse végül mellé állt: egy másik horgász meghallotta a segélykiáltásokat. Ő azonnal értesítette a vízimentőket, akik rövid időn belül a helyszínre siettek. A bajba jutott férfit sikeresen kimentették a tóból.

A férfi ugyan átfázott és kimerült az órákig tartó küzdelemben, de szerencsére komolyabb sérülést nem szenvedett. Az eset így szerencsés kimenetelűnek bizonyult, ám jól mutatja, milyen gyorsan válhat életveszélyessé egy ártalmatlannak tűnő horgászat – derült ki a Tények riportjából.