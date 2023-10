Szívszorító: Erzsike 30 év után találkozott árvaházba adott fiával - Videó

Erzsike története könnyeket csal az egész ország szemébe. A Ripost számolt be róla, hogy a 79 éves Elbert Józsefné Erzsike szeretné megtalálni a két fiát. A hajléktalanként élő idős asszonyt befogadta egy sárkeresztúri családanya, Editke, aki mindenben segíti. A nyilvánosságnak köszönhetően sikerült felkutatni Erzsike néni fiait: az idősebbik gyerekével, Istvánnal sikerült felvennie a kapcsolatot, a fiatalabbik fiáról, Attiláról sajnos kiderült, hogy idén májusban meghalt.

Erzsikének nehéz sors jutott Fotó: Bánkúti Sándor

"Nem volt kérdés, hogy befogadjam-e"

A postásként dolgozó Editke munka közben talált rá az utcán kóborló Erzsikére, akit rögtön befogadott. Saját szobát kapott a kis házukban és az epilepszia gyógyszereit is megkaphatta.

Erdélyből származom, számomra nem volt kérdés, hogy befogadjam-e, engem így neveltek

– mondta Editke.

Editke fogadta be Erzsikét Fotó: Bánkúti Sándor

Találkozhatott a fiával

Erzsike néni az epilepsziája miatt még magát is alig tudta eltartani és elmondása szerint haza nem vihette a gyerekeit, ezért születésükkor árvaházba adta őket. Az élet másfelé sodorta őt, nehéz körülmények között élt, hajléktalan lett; 30 éven át pedig semmit nem tudott a gyerekeiről. A két fiának is hasonló sors jutott: Attila fedélnélküliként élte le az életét, Istvánt az utcáról fogadta be egy kedves család.

Elgondolkodtam magamban, hogy itt vagyok, befogadott egy kedves család, de mégis egyedül vagyok. Szeretném megtalálni a fiaimat

- mondta Erzsike. Istvánnal telefonon sikerült felvennie a kapcsolatot, de kiderült, hogy 200 kilométer választja el őket egymástól.

Erzsike harminc év után találkozott a fiával Fotó: Bánkúti Sándor

A találkozóra nem volt pénzük, ezért a Ripost elvitte Erzsikét a fiához, Istvánhoz. Nagy volt az öröm, sírva borult egymás nyakába anya és fia.

Nem tudom elfelejteni azokat az éveket, amikor kicsi voltam még és ő eljött hozzám az intézetbe. Nem mondott le rólam, mert ha lemondott volna, akkor nem lett volna kíváncsi rám, nem keresett volna meg. Örülök neki, hogy találkoztunk, hogy aztán, majd valaha, valamikor még látjuk-e egymást, azt nem tudhatjuk. Ezt csak a föntiek írják meg a nagykönyvben

– mondta István, Erzsike pedig helyeselt közben. A találkozó végeztével Erzsike nénit visszavitték Editkéhez. A továbbiakban a kapcsolatot telefonon tartja a fiával.

Íme, a nagy találkozásról készült videó: