Viktor az álomszállító számára nincs lehetetlen: „Mozgássérülteket ralizni és driftelni vittem”

Brandt Viktor harminc éve dolgozik a Budapesti Közlekedési Központnál, mint trolivezető. Egy dolog van csak, amit ennél is jobban szeret: segíteni. Az álomszállító ezért elhatározta, hogy a szabadidejét álmok megvalósítására szenteli.

Btamdt Viktor, az álomszállító 15 éve váltja valóra a rászorulók álmait

Fotó: Faludi Koppány

Az Álomszállító idén sem tétlenkedik

Kezdetben mozgássérült emberek utazását könnyítette meg. Segített nekik eljutni a kórházakba, és a rendelőintézetekbe és külföldi műtétekre is.

Később rájöttem, hogy számtalan álmuk és vágyuk van, ami segítség nélkül sosem teljesül. Ezért melléjük álltam, és sérült embereknek kezdtem segíteni, hogy el tudjanak jutni minél több helyre. Nagyon jó érzés látni az örömöt az arcukon. Igyekszem jó példát mutatni, és ezzel szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy adni és kapni is jó. Így működik az élet

– mondja elérzékenyülten Brandt Viktor, akit sokan csak Álomszállítóként ismernek.

Sosem adnám fel a munkámat. Nagyon szeretek trolit vezetni, de az igazi hivatásom az életben, a speciális igényű emberek vágyainak megvalósítása. Időközben létrehoztam az Álomszállító Alapítványt, és sosem tétlenkedek. Örömet okoz, ha segíthetek másokon, ezért csinálom

– folytatja az Álomszállító, aki az elmúlt hónapok során is több beteg és idős ember életét tette emlékezetessé.

Mozgássérülteket ralizni és driftelni vittem. Olyan élményeket szerzek nekik, amiről álmodni sem mertek. Az elmúlt évben nem csak az alapítvány számára sikerült vásárolnom egy speciális autót, hanem rekord idő alatt, a Sarkadon élő Peres Roland számára is össze tudtam gyűjteni egy autó árát

– meséli Viktor, aki hozzáteszi, hogy Roland különleges izomsorvadásos betegséggel küzd, és csak az ágyával együtt szállítható.

Roland eddig a négy fal közé volt bezárva, de így kinyílt a világ számára. A speciális autóval azonban elkezdhette megismerni, az ismeretlent. Azonban az elmúlt néhány hét sem telt eseménytelenül. Valóra váltottam a 88 éves Anna néni álmát is, és elvittem helikopterezni

– folytatja az Álomszállító, aki tele van tervekkel, és továbbra is a munkája mellett, az álmok megvalósításának fogja szentelni az életét. Tervei szerint a következő jócselekedete is egy autó árának az összegyűjtése lesz, egy Duchenne-szindrómában szenvedő gyermek részére.

Úgy gondolom, ha az emberek összefognak, és a sok kicsit összeadják, abból nagy dolgok születnek

– zátrja a beszélgetést Brandt Viktor, aki előtt nincs lehetetlen.