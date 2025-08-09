Kitárult a világ az izomsorvadásos Peres Roland számára: az emberek összefogása nem ismer lehetetlent

A sok jó ember összefogásának köszönhetően teljesült a Sarkadon élő Peres Roland álma, és végre el tudja hagyni az otthonát, így számtalan élménnyel gazdagodhat. Nagyon örül a speciális autónak, amit Brandt Viktornak, az álomszállítónak köszönhet, aki a fejébe vette, hogy megváltoztatja egy fiatalember életét. Az álomszállító gyűjtésbe kezdett, és megvalósította Roland álmát, a speciális autóval Rolandot az ágyával együtt szállítani lehet, ami lehetőséget biztosít számára, hogy elhagyja az otthonát.

Peres Roland számára a speciális autóval kinyílt a világ

Fotó: olvasói fotó

Roland számára hatalmas élmény az utazás

Roland különös betegséggel jött a világra, izmai folyamatosan zsugorodnak. Állapota évről-évre romlik, így az ágya lesz számára a börtöne. A férfi gyermekkorában még tudott kerekesszékkel közlekedni, de már csak segítséggel tud boldogulni.

Nagyon köszönöm Viktornak, és annak a sok embernek, akiknek az összefogásával megvalósult az álmom, és lett egy olyan autóm, amivel végre többet láthatok a világból

–mondja elérzékenyülten a 45 éves Roland, akit azóta tárt karokkal vár a nagyvilág.

Egy igazi vágybomba gyülemlett fel bennem, így végre eljuthatok új helyekre. Azóta már többször használtuk az autót. Hazajöttünk vele Bajáról, és Gyulára is elmentünk az egyik tolókocsimért. Sőt még rokonlátogatóba is voltunk

–mesélte az élményiről Roland, aki elárulta azt is, hogy a családjától is sok segítséget kapott.

Legelőször át lett íratva a kocsi, és a kötelező biztosítás, és az adó is ki lett a kocsira fizetve. Az autón meg volt repedve az egyik üveg, amit azóta megrendeltünk hozzá. Szerencsére az unokabátyám és öcsém is beleszállt a költségekbe, így már ki is lett fizetve. Édesanyám húsz éve nem vezetett, fél egy kicsit, de biztosan bele fog jönni, mert öcsém elvitte már többször gyakorolni

–folytatta a férfi, majd hozzátette, hogy már csak a parkolási igazolványra vár.