Azt hitték kosárlabdázástól fáj a válla, lesújtó diagnózist kapott a tinédzser

A 13 éves Dakarai először 2024 januárjában kezdett vállfájdalomra panaszkodni édesanyjának, Ashley Williamsnek. Az édesanya először azt hitte, hogy a fiú a kosárlabdázás során húzódhatott meg, vagy a növekedés okozza a fájdalmat.

Fájt a válla, majd lesújtó diagnózist kapott a tinédzser (Fotó: @ashleycardenaswilliams)

A válla kezdett megdagadni, és néhány nappal később már a jobb karját sem tudta a feje fölé emelni.

– mesélte az édesanya.

Ahogy Dakarai állapota romlott, az orvosok röntgen- és MRI-vizsgálatot végeztek, amelyek lesújtó eredményhez vezettek. A képalkotó vizsgálatok daganatot mutattak ki a vállában. A biopszia pedig megerősítette a diagnózist: IV. stádiumú oszteoszarkóma, azaz csontrák, amely már mindkét tüdejére is átterjedt.

Amikor az orvos azt mondta, hogy IV. stádiumú rákról van szó, és hogy már mindkét tüdőre átterjedt, úgy éreztem, mintha a levegő kiürült volna belőlem. Nem tudtam feldolgozni. Csak hetekkel azelőtt még kosárlabdázott, és most ezt mondják nekünk? Nem tudtam, mit gondoljak vagy érezzek.

– mondta Williams.

Dakarai azonnal kemoterápiás kezelést kapott, és eltávolították a daganat nagy részét a vállából. A felkarcsontját donorcsonttal pótolták, majd sugárkezelést is kezdtek nála.

A fiú számára a betegség különösen megterhelő volt, mivel mostohaanyját két évvel korábban diagnosztizálták rákkal, és pontosan tudta, milyen hatással van a betegség egy emberre és annak családjára. Sajnos Dakarai kezelése idején mostohaanyja elhunyt, amely lelkileg még jobban megviselte őt.

Dakarai már 15 hónapja küzd a rákkal, és semmi sem állítja meg. Minden nap harcol, minden erejével. Édesanyja minden nap együtt imádkozik vele, és reméli, hogy fia mielőbb jobban lesz - írja a Newsweek.