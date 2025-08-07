Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
"Fogd be a pofád!" - Üvöltött a tűzoltóparancsnok egy 10 éves kislányra, miközben mentőbe tuszkolták

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 16:08
A tűzoltó viselkedése miatt belső vizsgálat indult.
A kislány teljesen felzaklatva hallgatta a vele ordítozó tűzoltóparancsnokot, amire az internet népe teljesen  felháborodott. A felvételen jól látható és hallható, ahogy egy amerikai tűzoltóparancsnok durván, trágár szavakkal ordít egy síró kislánnyal – mindezt egy mentőautó ajtajában. Az eset Long Islanden, New York államban történt, a 10 éves gyermeket éppen beszállították volna a mentőbe, amikor a tűzoltó teljesen elveszítette a fejét.

A síró kislány teljesen összetört a rá ordítozó tűzoltóparancsnok miatt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A kislány pánikrohamot kapott

A felháborító jelenetet több mint 4,5 millióan nézték meg TikTokon, és nem is kellett sokat várni, a 22 éve szolgáló tűzoltót azonnal felfüggesztették, vizsgálat indult ellene. A munkahelye, a Long Island-i vasúttársaság szintén eltiltotta a szolgálattól, amíg az ügy le nem zárul.

A videón jól kivehető: a gyerek zokogva könyörög, hogy;

Nem akarok menni! Haza akarok menni!

mire a tűzoltóparancsnok, Peter Alt csak ennyit vág rá:

„Fogd be a pofád! Minden héten ez van veled, a k** életbe!”**

A kislány édesanyja teljesen kiakadt.

„Ő azért van ott, hogy megvédje a gyereket, nem azért, hogy így üvöltsön vele. Teljesen cserben hagyta őt”

- mondta a helyi lapnak a New York Post információi szerint. 

Mint kiderült, a rendőrséget azért hívták ki, mert az anya elvette a gyermek telefonját, amitől a kislány pánikrohamot kapott. A nagymama szerint a lány azóta bezárkózott, szorong, nem hajlandó iskolába menni, és lehet, hogy terápiára is szüksége lesz.

Többen azt is felvetették, hogy  vajon szerepet játszott-e a gyermek bőrszíne abban, ahogy vele bántak. Bár a videón nem hangzik el rasszista kijelentés, a család korábban már többször is hívott segítséget, de eddig mindig megértően bántak velük.

A rendőrség közölte, hogy az ügyben belső vizsgálat indult és a tűzoltó viselkedése miatt a Babylon város vezetését is értesítették.

A felháborító TikTok- videó a linkre kattintva megtekinthető!

 

 

