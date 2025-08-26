"Nem voltam hajlandó átadni a buszon a helyemet egy idős utasnak - megvolt rá az okom"

Ha rendszeresen használod a tömegközlekedést, tudod, hogy a nap bizonyos időszakaiban szinte lehetetlen ülőhelyet találni, így kénytelen vagy állni az egész út során. Az is általános udvariasság, ha van ülőhelyed, azt felajánlod olyasvalakinek, akinek nagyobb szüksége van rá.

Szokatlan helyzetbe került egy nő, akinek családjától azt követelték, hogy üljenek másik helyre (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Egy nő azonban nemrég megosztotta, hogy visszautasította, hogy átadja a helyét egy idős utasnak, és bár ez általában rosszallást vált ki, sokan most neki adtak igazat.

Reddit-posztban osztotta meg a nő, hogy lányával, várandós húgával és unokaöccsével utazott a buszon. A lánya akkor két éves volt, már tudott járni, míg az unokaöccse babakocsiban ült. Mivel babakocsival voltak, a család úgy döntött, hogy a lehajtható ülésekhez ülnek a busz elején. A nő felállt és fogta a babakocsit, míg a húga leült, a kislány pedig az ölében volt.

Néhány megállóval később egy idős nő szállt fel a buszra, és követelte, hogy a család adja át neki a helyüket. A nő azonban határozott volt, és nemet mondott.

Egy idős asszony felszállt, odalépett a húgomhoz és a lányomhoz, és azt mondta a húgomnak, hogy álljon fel. Ez nem volt zsúfolt busz, rengeteg dupla ülés üres volt, sőt a húgom mögött is volt egy üres hely. Azonban az asszony pont ezt akarta. A húgom nem konfrontatív, ezért én mondtam, hogy sajnálom, de nem. Ő terhes, és a lányom is vele van. A mögötte lévő hely üres volt

- írta posztjában a nő.

Időközben egyre több ember szállt fel, és a szabad helyek fogyni kezdtek, így az idős asszony ismét rászólt a családra, amit újra visszautasítottak. A nő azt állította, hogy a busz ekkor már elindult, de még mindig több szabad hely volt.

Bár az idős asszony továbbra is próbálta rávenni őket a helyek átadására, a nő kijelentette, hogy nem kockáztatja húga és a születendő gyermek egészségét azzal, hogy menet közben helyet cserélnek. Végül az idős utas talált magának egy üres széket, majd két megállóval később leszállt.

A hozzászólók többsége a poszt alatt a nő mellé állt. Sokan megjegyezték, hogy bár általában szívesen átadják a helyüket annak, aki rászorul, az szemtelenségnek tűnik, ha valaki követeli a helyet, miközben más üres helyek is vannak.

Felállni a buszon és átadni a helyet egy idősebb embernek kedvesség, nem pedig kötelező dolog. Főleg, ha az első helyen ülő nő terhes, és még egy gyermek is van vele

- írta az egyik felhasználó.

Egyszer felálltam a londoni metrón, hogy átadjam a helyet egy terhes nőnek, és mielőtt bármit mondhattam volna, egy fiatal lány lecsapott a helyre. A terhes nő "baba a fedélzeten" jelvényt viselt, és elmondta, hogy azért hordja, hogy ne lökjék fel… Őrület

- számolt be saját tapasztalatáról egy kommentelő, írja a Mirror.