"Nem állok készen, hogy feladjam" - Fájt a 3 gyermekes édesanya foga, kiderült, hogy tüdőrákja van

Egy háromgyermekes huddersfieldi anyukánál gyógyíthatatlan tüdőrákot diagnosztizáltak, és a túlélésre egyetlen reménye a németországi úttörő kezelés. A költség körülbelül 40 000 font lesz, és a pénzt gyorsan össze kell gyűjteni, ezért adománygyűjtésbe kezdett a család és a közösség.

Keshia Liburd egyetlen tünete a fogfájás volt, de kiderült, hogy ALK-pozitív tüdőrákja van – egy ritka és agresszív betegség, amely gyakran látható tünetek nélkül lezajlik. Keshia súlyos fogfájással küzdött, először egy SZTK-s fogorvoshoz ment el, majd felkeresett egy magánrendelőt, de egyiknél sem találtak semmi bajt, amíg a Huddersfield Royal Infirmary-be nem ment, ahol az orvosok mellkasröntgent készítettek róla.

Ez megmutatta a problémát, és 16 napon belül Keshiánál 4. stádiumú tüdőrákot diagnosztizáltak. A 38 éves, Almondburyből származó Keshia azt mondta: „Még csak nem is köhögtem – légzési nehézségeim nem voltak, csak fájt a fogam. Néhány héten belül közölték velem, hogy gyógyíthatatlan rákom van.”

Annak ellenére, hogy olyan kezeléseket kapott, mint a kemoterápia és a sugárterápia, ebben az előrehaladott stádiumban nem áll rendelkezésre NHS által finanszírozott gyógyszeres terápia az állapotára. Egy németországi szakklinika azonban mentőövet kínál Keshiának – fejlett kezeléseket, amelyek orvosilag dokumentáltan sikeresek, és az esetek több mint 70%-ában meghosszabbítják az életet. Körülbelül 40 000 fontba fog kerülni, és jelentősen meghosszabbíthatja és javíthatja Keshia életét.

Keshia és családja – partnere, Jimmy, valamint gyermekei, a 17 éves Josiah, a 14 éves Sienna és a 9 éves Ezekiel – érzelmi hullámvasúton vannak, mióta 2023 szeptemberében először tüdőrákot diagnosztizáltak nála.

Keshia azt mondta: „Az elmúlt két évben a családunk túlélési módban élt, egy szívszorító és bizonytalan utat járva be a rák miatt. 2023 szeptemberében tüdőrákot diagnosztizáltak nálam. Hónapokig tartó kimerítő kezelések után 2024 januárjában kaptuk a hihetetlen hírt, hogy a rák elmúlt. Megkönnyebbültünk és reménykedtünk, de mindössze három hónappal később a világunk ismét darabokra hullott. A rák visszatért, és agresszíven terjedt a májamra, a nyirokcsomóimra és az agyamra. Azóta három különböző típusú kemoterápián, 30 sugárterápiás cikluson és három standard immunterápián estem át. Most a negyedik kemoterápiás ciklusomnál tartok.”