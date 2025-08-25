Lyuk égett a tinilány fejbőrére, mégis kifizettették vele a frizurát!

A tinilány, Kyrie Martin nagy izgalommal készült a ballagására és szalagavatójára, ezért új frizurát szeretett volna, hogy különlegesnek érezze magát az ünnepi alkalmakon. A 18 éves lány február 11-én időpontot foglalt abba a szalonba, ahol már korábban is járt, hogy barna haját szőkére világosíttassa. Bár az elmúlt négy évben számos alkalommal festette a haját gond nélkül, most minden rosszul alakult.

A tinilány rémálma vált valóra a fodrász székben, amikor kiderült mi történt a hajával és a fejével... / Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

A tinilány életében nem tapasztalt akkora fájdalmat

Elmondása szerint körülbelül egy órával azután, hogy a fodrász a fóliákat felhelyezte, erős, égető fájdalmat érzett a fejbőrén. A nő gyorsan a mosdóhoz vitte, miközben a haj füstölni kezdett. Kyrie könnyek között könyörgött, hogy fejezzék be a kezelést, ám végül így is ki kellett fizetnie a hajvágást, mielőtt hazament volna.

Otthon édesanyja vette észre, hogy hosszú, piros csík húzódik a fejbőrén, és hamarosan meg is dagadt a feje. A kétségbeesett lány kórházba került, ahol az orvosok elsőfokú vegyi égést állapítottak meg. Néhány nappal később újra vissza kellett térnie, ekkor egy narancs méretű elhalt bőrdarabot távolítottak el a fejbőréről, ami maradandó kopasz foltot hagyott hátra. Az orvosok szerint ezen a területen valószínűleg soha nem nő vissza a haja.

14 éves korom óta festem a hajam, sosem volt gondom vele. Ez a fodrász régóta dolgozott, jó értékelései voltak, ezért bíztam benne. Soha nem éreztem még ekkora fájdalmat. Nagyon megviselt lelkileg is. Úgy érzem, teljesen tönkretette az utolsó középiskolás évemet

- emlékezett vissza fájdalmas élményére a tinilány a Daily Star cikkében.

A gyógyulási folyamat hosszú és fájdalmas volt. Csaknem két hónap kellett ahhoz, hogy a seb bezáródjon, de a hajhagymák nem regenerálódtak. A ballagás és a szalagavató idején a lány még mindig kórházba járt kezelésekre, miközben társai az egyetemre készültek. A történteket még fájóbbá tette, hogy a fodrász sem neki, sem édesanyjának nem írt vagy hívta őket, miután a szalonból sírva távozott.