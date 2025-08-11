Kettős tragédia: nők vesztették életüket a népszerű strandokon

Két nő vesztette életét tragikusan, miután népszerű strandokon húzták ki őket a vízből.
A cornwalli St Ives közelében lévő Porthreathy strandon egy ötven év körüli nőt húztak ki a tengerből vasárnap. Információk szerint szívrohamot kapott, és bár a mentők nem sokkal 12:30 után a helyszínre érkeztek, újraéleszteni nem sikerült.
Kevesebb mint négy órával később egy másik nő holttestét találták meg a Padstow közelében lévő Porthcothan strandon. Őt arccal lefelé találták meg a vízben.
A devoni és cornwalli rendőrség elmondta, hogy egyik nőt sem sikerült még hivatalosan beazonosítaniuk. Hozzátették, hogy sajnálatos módon mindkét tragédiának sok nyaraló szemtanúja volt - írja a The Sun.
