Kettős tragédia: nők vesztették életüket a népszerű strandokon

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 09:40
Minden erejükkek próbáták megmenteni a bajba keveredett úszókat.

Két nő vesztette életét tragikusan, miután népszerű strandokon húzták ki őket a vízből.

Rohantak a mentők: két népszerű strandon is nyaralókat húztak ki a vízből
Népszerű strandokon húztak ki nyaralókat a vízből Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A cornwalli St Ives közelében lévő Porthreathy strandon egy ötven év körüli nőt húztak ki a tengerből vasárnap. Információk szerint szívrohamot kapott, és bár a mentők nem sokkal 12:30 után a helyszínre érkeztek, újraéleszteni nem sikerült.

Kevesebb mint négy órával később egy másik nő holttestét találták meg a Padstow közelében lévő Porthcothan strandon. Őt arccal lefelé találták meg a vízben.

A devoni és cornwalli rendőrség elmondta, hogy egyik nőt sem sikerült még hivatalosan beazonosítaniuk. Hozzátették, hogy sajnálatos módon mindkét tragédiának sok nyaraló szemtanúja volt - írja a The Sun.

 

