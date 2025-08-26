Nagyobb eséllyel csal meg a párod, ha ilyen munkát végez

Egy tanulmány szerint bizonyos munkakörökben dolgozó vagy éppen munkanélküli férfiak hajlamosabbak félrelépni, mint mások. Az Institute for Family Studies friss kutatása szerint a magas beosztású férfiak – például vezérigazgatók, sebészek és orvosok – mellett a munkanélküliek is nagyobb valószínűséggel csalják meg házastársukat.

A párod mit dolgozik? Egy tanulmány szerint bizonyos munkakörben dolgozó férfiak hajlamosabbak a megcsalásra / Fotó: Vladimir Vladimirov / Getty Images (Illusztráció)

A tanulmány erre ad alapot

Wendy Wang, a tanulmány szerzője a General Social Survey adatait elemezve arra jutott, hogy a vezető pozícióban dolgozó férfiak 18%-a vallotta be, hogy hűtlen volt.

A másik véglet a munkanélküliek csoportja, ahol a 25–54 év közötti, állás nélkül lévő férfiak körében minden ötödik már megcsalta partnerét. A kutatók szerint ennek hátterében gyakran az anyagi függőség és az ebből fakadó kisebbrendűségi érzés áll, ami könnyen vezethet külső „boldogságkereséshez”.

Fontos azonban kiemelni, hogy a nők sem mentesek a hűtlenségtől. A felmérés alapján 14%-uk vallotta be, hogy félrelépett. Azonban a foglalkozás szerint eltérő mintázat figyelhető meg: míg a férfiaknál a magas presztízsű állásokhoz kötődik a nagyobb kockázat, addig a nőknél éppen fordítva. Az alacsony presztízsű munkakörben dolgozó nők 21%-a vallotta be a hűtlenséget, míg a magasabb pozícióban lévőknél ez csak 9%.

Madeline Smith, egy hivatásos „hűtlenség-vadász” arra is felhívta a figyelmet, milyen jelekből lehet kiszúrni a megcsalást. Ha a férfi folyton rejtegeti a telefonját, például mindig kijelzővel lefelé teszi az asztalra, az gyanús lehet. Ugyanígy intő jel, ha sosem oszt meg közös fotót a párjával a közösségi médiában – még akkor is, ha azzal védekezik, hogy „nem posztolós típus”.

Smith szerint a helymeghatározás is árulkodó. Manapság sok pár használ helymegosztó alkalmazásokat és ha a férfi rendszeresen kikapcsolja a sajátját, az komoly figyelmeztető jel lehet. Ráadásul sok csaló elvárja, hogy a párja ossza meg a tartózkodási helyét, miközben ő maga titkolózik.

A szakértők tehát egyetértenek abban, hogy bár a hűtlenségnek több oka lehet, bizonyos foglalkozások és élethelyzetek nagyobb kockázattal járnak és nem árt figyelni a gyanús jelekre - írja a New York Post.