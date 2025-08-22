Beperelte a cégét, mert belebetegedett a semmittevésbe

Egy francia nő, Laurence Van Wassenhove beperelte egykori munkaadóját, az Orange mobilszolgáltatót, miután 20 éven keresztül teljes fizetést kapott anélkül, hogy ténylegesen munkát végzett volna. Szerinte belebetegedett a semmittevésbe.

A részleges bénulásban és epilepsziában szenvedő Van Wassenhove 1993-ban kezdett dolgozni a France Telecomnál (ma már Orange). Kezdetben az állapotának megfelelő pozíciókat töltött be, például titkárnői és HR-es pozíciókat. 2002-ben Van Wassenhove áthelyezést kért Franciaország egy másik régiójába. El is fogadták az igényét, ám mivel ott nem tudtak számára megfelelő munkát adni az egészségi állapota miatt, úgynevezett készenléti állapotba helyezték. Ez azt jelenti, hogy nem kellett dolgoznia, de a teljes fizetését így is megkapta.

A kétgyermekes nő most azonban azt állítja, hogy belebetegedett abba, hogy nem kellett semmit csinálnia. Szerinte emiatt erkölcsi zaklatást és szakmai elszigetelődést kellett elviselnie, valamint depressziós is lett. „Otthon ülni, fizetést kapni, de nem dolgozni nem kiváltság. Nagyon nehéz elviselni” – vallotta be.

Az Orange tagad mindenféle visszaélést, azt állítva, hogy figyelembe vették Van Wassenhove egészségi állapotát, és megvizsgálták a munkába való visszatérésének lehetőségeit egy átalakított munkakörben. A cég azzal érvel, hogy gyakori betegszabadságai megnehezítették ezen lehetőségek megvalósítását.

A nő ügyvédje, David Nabet-Martin szerint ügyfele mentális egészségi állapota is megromlott az elszigeteltség és a hosszan tartó tétlenség miatt. Depresszióval küzd, és úgy érzi, hogy fogyatékossága miatt megfosztották „társadalmi helyétől”.