"A szomszédom éjszaka kiabál, de a gyerekeik csendes tettei még rosszabbak”

Egy hangos és nem törődöm szomszéd mindenki rémálma lehet, sőt biztosan páran kénytelenek voltak együtt élni vele. Egy dühős lakó viszont beszámolt személyes rémálmáról, ami két és fél éve tart és nagyon próbára teszi a tűrőképességét. Éjszakánként kiabálást hall, de elmondása szerint ez a legkisebb gondja.

A túl hangos szomszéd őrületbe kergeti a lakókat / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szomszéd gyerekei valóban aggasztóbbak?

Az anonim lakó panaszkodott, hogy éjszakánként kiabálással és “elviselhetetlen” családi vitákkal kellett szembenéznie. Ám a gyerekek csendes, látszólag ártalmatlan tettei bizonyultak a legrosszabbnak. Elkeseredetten írta a Reddit-en;

A szomszédaiknak három gyereke van, és ha barátok is jönnek, öten is lehetnek, ami gyakran előfordul. A fal, ami minket elválaszt, szó szerint egyetlen tégla vastagságú. Hallani lehet a lépteiket, a beszélgetéseiket, ahogy TikTokot néznek, szóval szinte mindent. De csak akkor válik elviselhetetlenné, amikor kiabálnak

- idézi a lakó szavait a The Mirror.

A zaj önmagában is elviselhetetlen, de van valami, ami végképp a „tűrőképessége határát” jelenti, hogy a gyerekek állandóan rongálják a lakó oldalát.

Szétszedik a kertünket, szemetelnek, kiásnak növényeket, dekorációkat, és a közös területre dobják el a cigarettacsikkeket. Elegem van, nem lehet velük ésszel beszélni

- panaszkodik a névtelen lakó.

Az internetes közösség dicsérte a lakó kitartását, és javasolták a hangszigetelést.

Egyik hozzászóló azt írta: „Szerezz vastag polisztirol szigetelést a közös falra, és takard le textillel. Segít csökkenteni a zajt.” Mások kreatívabb megoldásokat javasoltak, például hangrendszert a fal felé irányítva vagy a WiFi blokkolását, hogy a gyerekeket fegyelmezésre ösztönözzék. Egy harmadik hozzászóló megosztotta saját tapasztalatát: „Volt egy városi házam zajos szomszédokkal, és YouTube-on tízórás esőhangos videókat hallgattam fülessel, hogy pihenjek. Ez jó ideig segített, amíg el nem költöztem.”