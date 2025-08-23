Színarany koporsóban temették el a cigánykirályt: csak Rolls Royce-szal mehettek a temetésre

A vándorcigányok "királyát" tömör arany koporsóban temették el, miután egy hétig hurcolták körbe egy Rolls Royce-szal.

Frank Thompson, aki július 2-án 69 éves korában hunyt el mellkasi fertőzésben, extravagáns búcsúztatásban részesült lesújtott családjától, akik Nottingham és Manchester számos helyszínén megálltak. És bár rokonai ragaszkodnak ahhoz, hogy a pátriárka „soha nem volt hivalkodó ember”, még egy hatalmas márványsíremléket is rendeltek, amelyet egy évig fognak építeni egy dél-londoni temetőben.

A hatszámjegyű értékű koporsót, amelyet a család egyik meg nem nevezett barátja „lenyűgözőnek” nevezett, Thompson fia rendelte külföldről, és hetekig tartott, mire megérkezett, a cigánykirály pedig közel egy hónappal azelőtt hunyt el...

Hozzátették, hogy a fényűző temetést azzal a céllal tervezték, hogy megmutassák a világnak: „vannak igazán jó cigány utazók”.

Míg a sikeres üzletember „bármit megkaphatott, amit csak akart”, a család barátja így folytatta: „Akár hiszed, akár nem, soha nem volt feltűnő ember. Büszke lenne arra, amit a fiai érte tettek, és ezt mindenek előtt értékelné.”

A barát kijelentette, hogy bár Thompson szerettei kezdetben egyszerűen csak a „legjobb koporsót” tervezték neki adni, a tervek később „egyre nagyobbak és nagyobbak” lettek.

A cigánykirály fiai hozzátették: „Először a legjobb koporsót akartuk elkészíteni, aztán elkezdődött a koporsó anyagainak megbeszélése. Aztán rájöttünk, hogy nem kell a föld alá temetnünk – csinálhatunk egy síremléket. Nagyon nagy cigány utazó családból származunk. Egy nagyon nagy család feje volt, a család királya – mindenki felnézett rá.”

A cigánykirály megtört szívű rokonai július 23-án indultak el a koporsótúrára a luxusjárművel, számos olyan helyszínre ellátogatva, ahol Thompson üzleteket és aszfaltozó udvarokat üzemeltetett. A nagyszámú utazó család állítólag számos temetőt is meglátogatott, ahol Thompson barátait és családtagjait temették el.