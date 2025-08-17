Részeg férfit kerestek az éjjel a Dunában - nem hiszed el, hol bukkant fel

Egy egészen hihetetlen, szinte már-már regénybe illő hajszát folytattak vasárnap hajnalban a tűzoltók és a kutató-mentők Dömsödnél. A ráckevei önkormányzati tűzoltókat ugyanis hajnalban egy vízi baleset miatt riadóztatták a dömsödi Árnyas sétányra, méghozzá igencsak ijesztő hírrel: a jelek szerint egy részeg férfi került a Dunába, akit a barátai nem találnak.

A részeg férfi a holtág helyett a Dunába úszott be. A csapatok több egységgel keresték, amikor maga, az eltűnt férfi toppant eléjük a szárazföldön Fotó: MW (illusztráció)

Részeg férfit kerestek az éjjel - végül ő találta meg a keresőcsapatokat

A furcsa esetről hajnali egy óra körül kapták az értesítést az önkormányzatiak, azonnal útnak indultak. Mint azt posztjukban is megírták, már a bejelentés is riasztó volt:

Dömsödi holtágnál vannak. Az egyik barátjuk bement a vízbe ittasan már egy órája hogy átússza és azóta se válaszol

- szólt a bejelentés.

Bár azonnal útnak indultak, kiderült, hogy már az alapinformációk sem stimmeltek teljesen. Ekkor derült ki az is, hogy az ittas férfi korántsem a holtágba, hanem az életveszélyes Dunába úszhatott be a partról:

A parancsnokunktól kapott információk szerint már a jelzett cím sem volt pontos: a Középső Dunapart sor legvégére kellett vonulnunk. Az eltűnt személy, akit keresni kellett, nem a holtágba úszott be, hanem a Soroksári-Ráckevei Duna ágba

- írták az esetről posztjukban. A helyzet viszont tovább bonyolódott, ugyanis kiderült, hogy idő közben az eltűnt férfi után ment két barátja is:

- Több információval rendelkeztünk: az első, hogy egy fő, aki beúszott, akit nem láttak kijönni. Majd két barátja utána úszott, akik átúsztak a túlpartra. Őket visszahozattuk csónakkal a dömsödi oldalra. Volt olyan információ is, hogy a személy a túlparton, tehát a szigetbecsei oldalon kijött a vízből, ezért a rendőr kollégákat átirányítottuk a szigetbecsei oldalra - magyarázták.

Nem túlzás azt mondani, hogy a férfit ekkor már mindenhol, azaz földön és vízen is keresték: a dömsödi és a szigetbecsi oldalon már gyalogosan is próbáltak a nyomára bukkanni. A férfi életért folytatott kutatás végül nem várt, mi több, igencsak meghökkentő módon ért véget. Ugyanis nem más talált rájuk bóklászás közben, mint maga, a keresett férfi:

A vízben a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat csónakjának megérkezéséig nem történt keresés, de végül nem is volt erre szükség, ugyanis a keresett személy egyszer csak a dömsödi oldalon megjelent és megkérdezte, hogy kit keresünk

- zárták soraikat.