Nincs ennél nagyobb fájdalom egy szülő számára: elhunyt a hatéves "tánckirálynő"

Nincs nagyobb fájdalom egy szülő számára gyermeke elvesztésénél. Márpedig Joe Smithnek és nejének, Elishának ezt a rémálmot kell élnie, miután imádott lányuk, Joules, aki egy igazi tánckirálynő volt, belehalt gyógyíthatatlan betegségébe. Hiába azonban a nem múló gyász, úgy döntöttek, hatévesük emlékére létrehoznak egy non-profit szervezetet, amellyel más, hasonló helyzetben lévő családokat akarnak támogatni.

Joe úgy fogalmazott, hogy Joules rengeteg embert megérintett betegsége során és most szeretnének visszaadni azoknak, akik akkor támogatták őket.

Joules agydaganattal küzdött

- árulta el, hozzátéve, épp nyaralni voltak, amikor feleségével együtt észrevették, a táncos csöppség bizonytalanul járkál és mozog. Ez pedig korábban egyáltalán nem volt rá jellemző. Üdülésük után orvoshoz mentek és végül egy CT és MRI kimutatta, a kislány agresszív agytumorral küzd, amely már túl volt a műthető és gyógyítható állapoton.

Egy pillanat alatt összeomlott a világunk.

Joules élethosszát végül sugárkezelésekkel próbálták meghosszabbítani, ám szülei így is csak további pár hónapot kaptak vele.

Joules nem tudta, hogy beteg. Tudta, hogy fáj a feje és hogy kórházba kell mennie, de mi igyekeztünk soha nem sírni előtte. Nem akartuk, hogy féljen. Sokan mondják, hogy csodálatosak vagyunk, de mi egyszerűen nem adhattuk fel. Hét fantasztikus hónapunk volt vele

- idézte az apát a Mirror.