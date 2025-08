Fájdalomcsillapítókkal zavarták haza az édesapát: mozgássérült lett az orvosok hanyagsága miatt

Egy brit, Stourbridge-ben élő apuka mozgássérültté vált, miután orvosai semmibe vették panaszait. Graham Shepherd kilenc hétig élt észrevétlen aneurizma-megrepedéssel, amely később sérvvé vált.

Orvosai semmibe vették az idős férfi panaszait Fotó: Northfoto

Semmibe vették az orvosok az édesapa kínzó panaszait

A 65 éves férfi többször is elment a háziorvosához, és kétszer egy kórházat is felkeresett, miután súlyos hátfájdalmak gyötörték. Fogyásra és egyéb tünetekre is panaszkodott, gyomrában egy lüktető csomót érzett. Az orvosok semmibe vették a panaszait, és nem végeztek teljes körű vizsgálatot, csak fájdalomcsillapítókkal küldték haza. Végül azonban egy MRI-vizsgálaton, két hónappal később egy 11,5 centiméteres hasi aorta aneurizmát találtak nála.

Ekkor már az orvosok is komolyan vették az édesapa helyzetét. Úgy fogalmaztak, hogy a férfi két lábon járó időzített bomba, ezért sürgősségi műtéten kellett átesnie. Két hétig intenzív osztályon kezelték a szövődmények miatt, és véglegesen mozgássérülté vált. A műtét után két nappal bélperforáció lépett fel, így Mr. Shepherd további műtéteken esett át, többek között a hasüregét is ki kellett mosni. Jelenleg is mozgásszervi problémái vannak, és sztómát visel.

Hónapokig szenvedtem. A hátamban kezdődött, majd fokozatosan átterjedt a hasamra, az ágyékomra és a bal lábamra. Alig tudtam mozogni, és az időm nagy részét a kanapén fekve töltöttem. Tudtam, hogy valami nincs rendben, és a gyomromban talált gombóc a szívverésemmel lüktetett

– mesélte a férfi.

Aneurizmája a diagnózis idejére már többször is megrepedt és szivárgott. Az aneurizma teljesen lekoptatta a gerincét, ígyaz élete sosem lesz olyan, mint régen.

Mr. Shepherd beperelte az egészségügyet, miután az orvosok több alkalommal is átnéztek rajta Fotó: Northfoto

Mr. Shepherd felesége, Sarah feladta egészségügyi asszisztensi állását, hogy a férfi teljes munkaidős ápolója lehessen. A család beperelte a brit egészségügyet, és a pert meg is nyerte – írja a Stourbridge News.