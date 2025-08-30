Négy erdőtűz dunaharasztin pár nap alatt, aggódnak a helyiek

Teljes készültséggel rohantak a tűzoltók Dunaharasztira, ahol kigyulladt, majd hatalmas, több méteres lángokkal égett a helyi erdő. Mire a tűzoltók kiértek, minden lángolt: az avar, a bokrok és a száraz gaz is tüzet fogott. A helyszín viszont korántsem volt ismeretlen a tűzoltók előtt, sőt, mondhatni már betéve ismerték az oda vezető utat: az elmúlt időszakban ugyanis ez már a negyedik erdőtűz - méghozzá hátborzongató módon pontosan ugyan azon a helyen. A legutóbbi tűzeset alig egy nappal korábban, szinte órára pontosan ugyanekkor történt.

A negyedik erdőtűz volt pár napon belül, méghozzá pontosan ugyanott. A környékbeli fák és bokrok szinte már teljesen leégtek Fotó: Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság/Facebook

Négy erdőtűz pár nap alatt - aggódnak a Dunaharasztiban élők

A korábbi esetről a Metropol számolt be, ez pénteken (augusztus 29.), kora hajnalban történt. A tűzoltók ekkor valóságos pokoli katlanba csöppentek, a tűzoszlop ugyanis már 4-5 méter magasra csapott:

8 fővel vonultunk. A helyszínt gyalog lehetett megközelíteni. Felderítéskor megállapítottuk, hogy több ezer négyzetméteren ég az erdő, helyenként 4-5 méteres lángokkal, valamint az aljnövényzet, száraz gaz, avar is lángra kapott.



- magyarázták bejegyzésükben. Minden perc számított, ugyanis a közelben áll a helyi Sportcsarnok, amit súlyosan veszélyeztettek a közeledő lángok. Mint azt a környéken élőktől megtudtuk, a tűz olyan nagy volt, hogy azt még Soroksárról és Pesterzsébetről is lehetett látni, volt, aki az ablakon kinézve vette észre a több kilométerrel arrébb tomboló tüzet.

Ez a pénteki tűzeset során készült, de ugyanazon a helyen Fotó: Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság/Facebook

Többen már akkor is nyugtalankodtak a környéken, ugyanis nem a pénteki volt az első tűz ezen a helyen, sőt: a közelmúltban ez volt a harmadik ilyen alkalom. Aggodalmuk csak nőtt, amikor szinte órára pontosan egy nappal később ismét felharsant a tűzoltók szirénája. Kiderült, hogy a helyiek ijedelme valós volt: a tűzoltókat ugyanis ismét a "megszokott" helyre riasztották:

Újabb riasztás erdőtűzhöz a "szokásos" helyre. Két órás munkával oltottuk el a tüzet

- írta az újabb eset kapcsán a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság. Hozzátették, hogy a helyszín kimondottan nehéz terepnek számít, csupán gyalogosan, izzasztó és veszélyes sétával juthatnak el a tűzhöz: