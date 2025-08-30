Négy erdőtűz dunaharasztin pár nap alatt, aggódnak a helyiek

Teljes készültséggel rohantak a tűzoltók Dunaharasztira, ahol kigyulladt, majd hatalmas, több méteres lángokkal égett a helyi erdő. Mire a tűzoltók kiértek, minden lángolt: az avar, a bokrok és a száraz gaz is tüzet fogott. A helyszín viszont korántsem volt ismeretlen a tűzoltók előtt, sőt, mondhatni már betéve ismerték az oda vezető utat: az elmúlt időszakban ugyanis ez már a negyedik erdőtűz - méghozzá hátborzongató módon pontosan ugyan azon a helyen. A legutóbbi tűzeset alig egy nappal korábban, szinte órára pontosan ugyanekkor történt.
A korábbi esetről a Metropol számolt be, ez pénteken (augusztus 29.), kora hajnalban történt. A tűzoltók ekkor valóságos pokoli katlanba csöppentek, a tűzoszlop ugyanis már 4-5 méter magasra csapott:
8 fővel vonultunk. A helyszínt gyalog lehetett megközelíteni. Felderítéskor megállapítottuk, hogy több ezer négyzetméteren ég az erdő, helyenként 4-5 méteres lángokkal, valamint az aljnövényzet, száraz gaz, avar is lángra kapott.
- magyarázták bejegyzésükben. Minden perc számított, ugyanis a közelben áll a helyi Sportcsarnok, amit súlyosan veszélyeztettek a közeledő lángok. Mint azt a környéken élőktől megtudtuk, a tűz olyan nagy volt, hogy azt még Soroksárról és Pesterzsébetről is lehetett látni, volt, aki az ablakon kinézve vette észre a több kilométerrel arrébb tomboló tüzet.
Többen már akkor is nyugtalankodtak a környéken, ugyanis nem a pénteki volt az első tűz ezen a helyen, sőt: a közelmúltban ez volt a harmadik ilyen alkalom. Aggodalmuk csak nőtt, amikor szinte órára pontosan egy nappal később ismét felharsant a tűzoltók szirénája. Kiderült, hogy a helyiek ijedelme valós volt: a tűzoltókat ugyanis ismét a "megszokott" helyre riasztották:
Újabb riasztás erdőtűzhöz a "szokásos" helyre. Két órás munkával oltottuk el a tüzet
- írta az újabb eset kapcsán a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltóság. Hozzátették, hogy a helyszín kimondottan nehéz terepnek számít, csupán gyalogosan, izzasztó és veszélyes sétával juthatnak el a tűzhöz:
- Rendkívül megnehezíti a dolgunkat ezen a helyen, hogy fecskendővel nem közelíthető meg a helyszín, csak gyalog. Ma is megközelítőleg 400 méter tömlőt szereltünk, hogy el tudjuk oltani a tüzet, amit a tűz közelében kézben tartottunk a rendkívül nehéz közlekedés miatt - magyarázták.
Természetesen ők is értetlenül állnak az előtt, hogyan is lobbanhatott lángra pár napon belül négyszer ugyan ott az erdő:
Sokan kérdezitek az okát, nem tudjuk és nem tisztünk találgatni, de valóban bosszantó, hogy pár nap alatt négy voltunk itt...
- zárták soraikat. A rejtélyes tűzeset azonban aggasztja a környékbelieket, sokan emberi mulasztásra vagy szándékosságra gyanakszanak, főleg, hogy a füstszag mellett furcsa bűzt is éreztek: az égő műanyagét. Lapunk az ügyekkel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.
