"Nyilván az első a gyerekem. Nem lesz egyszerű időszak" – szeptemberben egyidőben műtik az édesapát és a kislányát

Lilit az édesanyja 2024 őszén úgy vitte műtétre, hogy a kislány akkor beszélni és járni is tudott. A kislány most két és fél éves, a tavalyi műtét szövődményeként pedig agyi károsodást szenvedett; most már sem járni, sem beszélni nem tud.

A most két és fél éves Lili 2024 szeptemberében esett át az első műtéten. Fotó: Bors Olvasói

Lili jobb tüdejének felső lebenyén tavaly cisztát találtak, ezért kellett megműteni. Ez az őszi műtét azonban súlyos következményekkel járt.

A műtét során Lili agya sokáig véroxigén nélkül maradt.

Turcsik Norbertné Piroska, az édesanya elmondása szerint Lili agyának nagy része károsodott, azonban voltak olyan részek is, amik elhaltak. Lili emellett idegrendszeri károsodásokat szenvedett. A műtét után több epilepsziás rohama is volt. Ám ez nem minden:

Új diagnózis, új műtét

A kislányt autizmussal diagnosztizálták. Aztán idén januárban kiderült, hogy a ciszta rosszindulatú, és a kislány tüdejének más részeire is átterjedt.

Az autizmus miatt csak egy megszokott étrendet fogad el a kislányom. Annyira nem hajlandó enni, hogy levestésztán és tápszeren vagy bébiételen kívül nem tudok mást adni neki.

– mesélte Piroska, akinek a két és fél éves kislánya glutén- és laktózérzékeny. A megfelelő táplálkozás nagyon fontos lenne Lili számára, hiszen a következő műtétet nagy valószínűséggel kemoterápia fogja követni. A kezelés miatt annyira le tud gyengülni egy két és féléves kislány szervezete, hogy végzetes lehet, ha nem eszik rendesen.

Azt mondták nekem, nem fog tudni felállni. Nem lesz belőle gyerek.

Az édesanya szerint ezt a kislánya megcáfolta. Lili tavaly szeptember óta már lábra állt. Beszélni azonban nem tud, mindent sírással jelez, és segítség nélkül túl instabil a mozgása ahhoz, hogy egyedül járni tudjon.

A két és fél éves Lili most ismét műtét előtt áll, amit most is kemoterápia fog követni. Az édesanya nagyon fél attól, hogy megismétlődik mindaz, ami az első műtétet követte. Elmondása szerint a félelem átszövi a mindennapjait, hiszen legutóbb nagyon rossz híreket kapott a beavatkozás után. Piroska retteg, hogy a második műtét sikertelen lesz.

A kálváriának azonban nincs vége: a gyerekek édesapja kerekesszékbe került