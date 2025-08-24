"Nyilván az első a gyerekem. Nem lesz egyszerű időszak" – szeptemberben egyidőben műtik az édesapát és a kislányát

Lilit az édesanyja 2024 őszén úgy vitte műtétre, hogy a kislány akkor beszélni és járni is tudott. A kislány most két és fél éves, a tavalyi műtét szövődményeként pedig agyi károsodást szenvedett; most már sem járni, sem beszélni nem tud.
Lili jobb tüdejének felső lebenyén tavaly cisztát találtak, ezért kellett megműteni. Ez az őszi műtét azonban súlyos következményekkel járt.
A műtét során Lili agya sokáig véroxigén nélkül maradt.
Turcsik Norbertné Piroska, az édesanya elmondása szerint Lili agyának nagy része károsodott, azonban voltak olyan részek is, amik elhaltak. Lili emellett idegrendszeri károsodásokat szenvedett. A műtét után több epilepsziás rohama is volt. Ám ez nem minden:
A kislányt autizmussal diagnosztizálták. Aztán idén januárban kiderült, hogy a ciszta rosszindulatú, és a kislány tüdejének más részeire is átterjedt.
Az autizmus miatt csak egy megszokott étrendet fogad el a kislányom. Annyira nem hajlandó enni, hogy levestésztán és tápszeren vagy bébiételen kívül nem tudok mást adni neki.
– mesélte Piroska, akinek a két és fél éves kislánya glutén- és laktózérzékeny. A megfelelő táplálkozás nagyon fontos lenne Lili számára, hiszen a következő műtétet nagy valószínűséggel kemoterápia fogja követni. A kezelés miatt annyira le tud gyengülni egy két és féléves kislány szervezete, hogy végzetes lehet, ha nem eszik rendesen.
Azt mondták nekem, nem fog tudni felállni. Nem lesz belőle gyerek.
Az édesanya szerint ezt a kislánya megcáfolta. Lili tavaly szeptember óta már lábra állt. Beszélni azonban nem tud, mindent sírással jelez, és segítség nélkül túl instabil a mozgása ahhoz, hogy egyedül járni tudjon.
A két és fél éves Lili most ismét műtét előtt áll, amit most is kemoterápia fog követni. Az édesanya nagyon fél attól, hogy megismétlődik mindaz, ami az első műtétet követte. Elmondása szerint a félelem átszövi a mindennapjait, hiszen legutóbb nagyon rossz híreket kapott a beavatkozás után. Piroska retteg, hogy a második műtét sikertelen lesz.
Arra ébredtem, hogy a férjem keltegetni próbált. Azt mondta, nem érzi a lábait és nem bír lábra állni.
– mesélte Piroska, akinek a férje nehéz fizikai munkát végez. A férfinak több elcsúszott és egy törött csigolyája van, ezért lassan másfél hónapja ágyhoz van kötve. Piroska abban reménykedik, hogy a férje az őszi műtét után újra lábra tud állni.
Az édesanya elmondása szerint a párját lelkileg nagyon megviseli az állapota. A helyzet azonban az édesanyának sem könnyű: az egészséges gyermekeire a nagyszülők vigyáznak az első műtét óta, hiszen az édesanya Lili mellett nem tud úgy gondoskodni a gyerekekről, hogy a férje kerekeszékszékbe került. Piroska egyedül próbál gondoskodni mozgáskorlátozott férjéről és a beteg kislányáról, Liliről.
Orvosi vizsgálatokra vagy kezelésekre úgy szoktunk járni, hogy a gyerekek apját kerekesszékbe ültetem, Lilit pedig az ölébe, és kettejüket tolom keresztül a városon.
– meséli az anyuka, akinek egészen a fővárosig kell utaznia minden kezelés alkalmával, hiszen Lili gyógyulásához szükséges gyógymódok Szegeden nem elérhetőek.
Mindkét műtét most szeptemberben lesz. Azt sem fogom tudni, hogy hova szaladjak. De nyilván az első a gyerekem. Nem lesz egyszerű időszak.
– zárta le gondolatait Turcsik Norbertné Piroska, akinek minden támogatásra szüksége van ahhoz, hogy gyermekeiről, tolószékes férjéről és az újabb műtét előtt álló Liliről gondoskodni tudjon.
