,, Elvesztettem a férjemet egy ritka rákbetegség miatt, de két évvel később megszültem a gyermekét"

Charlotte Eiler egyedül megszülte és azóta neveli fiát, aki már sosem ismerheti meg édesapját. Sam nem volt jelen Elijah érkezésénél, mivel Sam már két éve halott.

Megszülte gyermekét, de férje már sosem ismerhette meg őt Forrás: Pexels.com

Charlotte eltökélten szeretett volna gyermeket Samtől, ezért Sam lefagyasztott spermáit használta fel Elijah megfogantatásához. A 34 éves anyuka megtört szívvel gondol férje elvesztésére, mivel 2020-ban Sam egy rákos csomót fedezett fel a nyakán, ami több szervére is átterjedt.

Mielőtt Sam eltávozott a pár megegyezett abban. hogy lefagyasztják Sam spermáit, hogy ha a kezelés hatással lenne a termékenységére. A korábbi jóga oktató három embrió beültetésen esett át, mielőtt teherbe esett, és azt állítja, hogy a most egyéves Elijah olyan érzést kelt benne, mintha Sam most is a közelében lenne.

Néha, amikor ránézek Elijah-ra, miközben egyedül játszik és nevet, olyan, mintha Sam is ott lenne

- idézi szavait a The Sun.

Megszülte gyermekét, aki férjére emlékezteti

Mikor Charlotte otthon megszülte kisfiát, Sam képei körülvették és azt mondja olyan érzés volt, mintha jelen lenne. A svédországi Göteborgból származó édesanya felvette Sam hangját és rendszeresen lejátssza kisfiának.

A pár 2015-ben találkozott egy házibuliban és azonnali kötelék alakult ki közöttük.

Nem kellett sok idő, és tudtuk, hogy egymás tökéletes társai vagyunk

Sam fizikoterapeuta volt és Charlotte szerint világot akart látni.

Nem sokkal a halála után tudtam, hogy valóra akarom váltani a családról szőtt álmunkat

- mondta Charlotte.

2021. januárjában végül összeházasodtak, majd 2022 április 17-én Sam elhunyt.

Sam diagnózisának felállításakor felfedezték, hogy a daganat több szervre is átterjedt. Így a férfi kemoterápiás kezelést kapott, de hatástalannak bizonyult.

Sam spermáit Ausztráliában fagyasztották le, így Charlotte elutazott oda, hogy megkezdjék a lombikbébi programot. Eleinte háromszor nem sikerült és Charlotte is majdnem feladta, de egy évvel Sam halála után megkapta a várva várt hírt: ,,szép munka, terhes vagy" - közölte vele a hírt a nővér.

Mióta Sam elhunyt, most először éreztem újra örömöt.

Bár várandósságán nehéz volt egyedül keresztül mennie, de férje emléke hatalmas erővel látta el.

Gyászolom őt és mindent, ami hiányzik neki, de erősen hiszem, hogy mindig itt van mellettünk.

Családja nagyon örült Elijah születésének, de még fáj neki, hogy Sam nélkül kell keresztül mennie az anyaság örömén, emellett viszont örül kisfia születésének.