"Több időt, több emléket szerettem volna a gyermekeimmel" - meghalt a 2 gyermekes édesanya, hiába küzdött

Sok más anyához hasonlóan Cherie Coker élete is elég elfoglalt volt, mivel két gyermeke, a 14 éves Ayla és a 10 éves Lachlan után rohangált. De mindez 2021 novemberében megváltozott, amikor rákot diagnosztizáltak nála, és mindössze hónapokat adtak neki a hátralévő életéből.

Fotó: Givealittle

A diagnózis meglehetősen sokkoló volt az akkor 45 éves nő számára, aki több mint egy hónapja érzett fájdalmat és kellemetlen érzést.

„Meglepődtem, mert volt CT-vizsgálatom, de nem mondtak semmit, ezért azt hittem, minden rendben van. Körülbelül egy hónap múlva a fájdalom annyira erős volt, hogy a sürgősségire kerültem, és ott kaptam meg a diagnózist.”

Cokernél áttétes hasnyálmirigy-epe adenokarcinómát diagnosztizáltak – ez egy hasnyálmirigyrák, amely átterjedt a májra, a veséire és a lépére. Kemoterápiás kezelést kapott, ami heves fájdalmakat okozott neki, és túl rosszul lett ahhoz, hogy folytassa orvosi adminisztrátorként végzett munkáját.

Bár a kezelés nem tudta összezsugorítani a daganatait, alig több mint hat hónappal ezelőttig sikerült kordában tartani, amikor is a rák átterjedt a tüdejére. Egy második kemoterápiás gyógyszert is kipróbáltak, de az sem működött.

Eltökélten, hogy folytatja a küzdelmet két gyermekéért, részt vett egy kutatási vizsgálatban, és májbiopsziát küldött az Egyesült Államokba, ahol genetikai mutációt találtak nála. Célzott gyógyszert, Pemigatinibet írtak fel neki, amely 60 százalékos sikerességi arányt mutatott a hasonló típusú rákos betegeknél. Az egyetlen probléma az, hogy a Pemigatinibet nem finanszírozza az állam, és Cokernek körülbelül havi 7200 dollárba került volna.

"Úgy éreztem, az állam cserben hagyott. Egész életemben dolgoztam, adót fizettem, fiatal vagyok, két gyermekem van."

Coker hálás volt, hogy egy barátja létrehozott egy Givealittle oldalt, és hamar elegendő pénzt gyűjtöttek össze a kezelés első hónapjára. De remélte, hogy többet lehet tenni annak érdekében, hogy hosszabb ideig szedhesse a gyógyszert, és több időt tölthessen a gyermekeivel.

„A célom, hogy több időt töltsek a gyerekeimmel, és több emléket szerezzek” – mondta. "Nincs más gyógyszer vagy kezelés, ha ez nem működik".