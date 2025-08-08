McDonald's-ba ment, nem sokkal később életéért küzdött az anyuka

Egy várandós anyukát kórházba szállítottak, miután egy McDonald's gyorsétteremben evett és észrevette, hogy erősen vérzik.

A nő kórházba került / Forrás: Freepik.com

Kim Morgan két gyermekét, a 10 éves Lulát és a 11 éves Lucast egy gyorsétterembe vitte Angliában, hogy megvendégelje őket egy kis finomságra, de amint hazafele mentek, észrevette, hogy erősen vérzik. A 34 hetes terhes Kimet barátja, Jamie Webster skelmersdale-i otthonukból kórházba vitte, útközben pedig rokonoknál hagyta a a gyerekeket.

Mire megérkeztek a kórházba, Kim eszméletlen lett a 2,4 liternyi vérveszteségtől.

Letettük a gyerekeket, és egyenesen a kórházba hajtottunk, de mire odaértünk, már teljesen eszméletlen voltam.

- idézi Kimet a Mirror.

Az édesanya újszülött lánya, Ellie egy hang nélkül született, nem sírt fel és nem volt légzése, szívverése. Körülbelül 21 perc múlva indult el a szívverése. Sajnos az újszülött Ellie nem úszta meg ennyivel, mert napokra rá a párral közölték, hogy agykárosodást szenvedett a méhlepény repedés következtében kialakult oxigén és vérhiány miatt.

A kicsi kórházban van / Fotó: GoFundMe

Most Ellie 18 hónapos, de nem tud nyelni. Kontrollálatlan epilepsziát diagnosztizáltak nála. Palliatív ellátásban részesül, és az orvosok nem tudják megmondani, mennyi ideje van hátra. A kisbaba éjjel nappal rohamoktól szenved.

A kislány továbbra is kórházban van, mivel egy ismeretlen eredetű kiütés is megjelent a testén. Apja, Jamie elvesztette állását, így keresőképtelenek a szülők, emiatt GoFundMe oldalt hoztak létre a kezelési költségek és utazási árak fedezésének érdekében.