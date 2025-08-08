McDonald's-ba ment, nem sokkal később életéért küzdött az anyuka

Egy várandós anyukát kórházba szállítottak, miután egy McDonald's gyorsétteremben evett és észrevette, hogy erősen vérzik.
Kim Morgan két gyermekét, a 10 éves Lulát és a 11 éves Lucast egy gyorsétterembe vitte Angliában, hogy megvendégelje őket egy kis finomságra, de amint hazafele mentek, észrevette, hogy erősen vérzik. A 34 hetes terhes Kimet barátja, Jamie Webster skelmersdale-i otthonukból kórházba vitte, útközben pedig rokonoknál hagyta a a gyerekeket.
Mire megérkeztek a kórházba, Kim eszméletlen lett a 2,4 liternyi vérveszteségtől.
Letettük a gyerekeket, és egyenesen a kórházba hajtottunk, de mire odaértünk, már teljesen eszméletlen voltam.
- idézi Kimet a Mirror.
Az édesanya újszülött lánya, Ellie egy hang nélkül született, nem sírt fel és nem volt légzése, szívverése. Körülbelül 21 perc múlva indult el a szívverése. Sajnos az újszülött Ellie nem úszta meg ennyivel, mert napokra rá a párral közölték, hogy agykárosodást szenvedett a méhlepény repedés következtében kialakult oxigén és vérhiány miatt.
Most Ellie 18 hónapos, de nem tud nyelni. Kontrollálatlan epilepsziát diagnosztizáltak nála. Palliatív ellátásban részesül, és az orvosok nem tudják megmondani, mennyi ideje van hátra. A kisbaba éjjel nappal rohamoktól szenved.
A kislány továbbra is kórházban van, mivel egy ismeretlen eredetű kiütés is megjelent a testén. Apja, Jamie elvesztette állását, így keresőképtelenek a szülők, emiatt GoFundMe oldalt hoztak létre a kezelési költségek és utazási árak fedezésének érdekében.
