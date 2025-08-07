„Annyira vártuk a boldog befejezést” – először szólalt meg kisbabája elvesztését követően a népszerű műsorvezető

Mint arról korábban beszámoltunk, felfoghatatlan tragédia érte a közkedvelt brit podcast-műsorvezetőt, Kelsey Parkert. A 34 éves édesanya, aki harmadik gyermekével volt várandós ugyanis közölte, 39 hetes terhesen gyermeke halva született meg. A csöppséget Phoenix Parker-Lindsay-nek nevezték el. Habár a gyászhírt június végén még megosztotta követőivel, azóta teljesen visszavonult a nyilvánoságtól egészen mostanáig. Most azonban úgy döntött, elárulja, hogy is érzi magát. Mint fogalmazott, minden napot úgy fogad, ahogy az érkezik. Nincsenek elvárásai.

Halva született harmadik gyermeke Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

Habár egy gyermek elvesztése önmagában is hatalmas fájdalom, Kelsey kisfia azok után született halva, hogy ő lett volna első közös gyermeke új férjével, Will Lindsay-el, akihez azok után ment hozzá, hogy első férje és két gyermekének apja, Tom Parker agytumor következtében 2022-ben életét vesztette, írja a Mirror.

A gyász és veszteség feldolgozásához minden napot külön kell kezelni. Ez az egyetlen út

- nyilatkozta most Phoenix elvesztését követően.

A népszerű podcastos két élő gyermekének, a hatéves Aureléának és a négyéves Bodhinak tehát most édesapjuk elvesztését követően, testvérük halálát is fel kell dolgozzák:

A gyerekeim miatt szakad meg a szívem igazán. Annyira vártuk a boldog befejezést, hogy Phoenix megszületik, de ez most nem így alakult

- közölte hozzátéve, ugyanolyan őszinte volt Phoenix elvesztését követően gyermekeivel, mint amikor Tom távozásáról kellett velük beszélnie.

