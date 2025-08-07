„Annyira vártuk a boldog befejezést” – először szólalt meg kisbabája elvesztését követően a népszerű műsorvezető

Mint arról korábban beszámoltunk, felfoghatatlan tragédia érte a közkedvelt brit podcast-műsorvezetőt, Kelsey Parkert. A 34 éves édesanya, aki harmadik gyermekével volt várandós ugyanis közölte, 39 hetes terhesen gyermeke halva született meg. A csöppséget Phoenix Parker-Lindsay-nek nevezték el. Habár a gyászhírt június végén még megosztotta követőivel, azóta teljesen visszavonult a nyilvánoságtól egészen mostanáig. Most azonban úgy döntött, elárulja, hogy is érzi magát. Mint fogalmazott, minden napot úgy fogad, ahogy az érkezik. Nincsenek elvárásai.
Habár egy gyermek elvesztése önmagában is hatalmas fájdalom, Kelsey kisfia azok után született halva, hogy ő lett volna első közös gyermeke új férjével, Will Lindsay-el, akihez azok után ment hozzá, hogy első férje és két gyermekének apja, Tom Parker agytumor következtében 2022-ben életét vesztette, írja a Mirror.
A gyász és veszteség feldolgozásához minden napot külön kell kezelni. Ez az egyetlen út
- nyilatkozta most Phoenix elvesztését követően.
A népszerű podcastos két élő gyermekének, a hatéves Aureléának és a négyéves Bodhinak tehát most édesapjuk elvesztését követően, testvérük halálát is fel kell dolgozzák:
A gyerekeim miatt szakad meg a szívem igazán. Annyira vártuk a boldog befejezést, hogy Phoenix megszületik, de ez most nem így alakult
- közölte hozzátéve, ugyanolyan őszinte volt Phoenix elvesztését követően gyermekeivel, mint amikor Tom távozásáról kellett velük beszélnie.
Kelsey elmondta, hogy ugyanúgy őszintén beszélt a gyerekekkel, mint amikor Tom haláláról kellett nekik mesélnie.
Azt gondolom, ez az egyetlen, amit tenni lehet, őszintének lenni. Az emberek hajlamosak alábecsülni, hogy mit bírnak el a gyerekeik. De a gyerekek figyelnek, hallanak mindent. Furcsán hangzik, de talán Aurelia és Bodhi most könnyebben dolgozták fel Phoenix távozását, mert már tudják, mi a halál. Szinte olyanok vagyunk, mint az Addams Family, annyi haláleset és sötétség ért minket. Aurelia néha odamegy emberekhez, és azt mondja: "Meghalt az apukám és a kisöcsém is." Őszinte, de mások ezt nem tudják kezelni. Pedig ez az élet rendje. Megszületünk, és egyszer meghalunk.
