Súlyos hiba történt: kómában lévő, élő fiatal nő szerveit akarták eladományozni

Felfoghatatlan hiba történt Mexikóban, Albuquerque városában, ahol még egy élő fiatal nő szerveit akarták eladományozni "túl rámenős koordinátorok". Danella Gallegos életét csupán az mentette meg, hogy az utolsó pillanatban csodával határos módon életjelet adott magáról. A fiatal nő ugyanis kómában volt egy meg nem nevezett egészségügyi vészhelyzet miatt. Családjával közölték, várhatóan soha nem fog felépülni, ezért szerveit más rászorulóknak kellene adományozni. Épp ezért a kórház és a rokonok megállapodást kötöttek egy mexikói donorszervezettel, hogy kössék össze őket transzplantációra váró betegekkel. Ez azonban majdnem végzetes döntésnek bizonyult.

Óriásit hibáztak az orvosok. Fotó: X

A műtét előtti utolsó pillanatban azonban a család könnycseppeket vett észre Danella szemében. Ezt azonnal jelezték az adományozás koordinátoraink, ők azonban közölték velük, csupán reflexről lehet szó. Az adományozás napján azonban a fiatal nő nővére észlelte, ahogy testvére keze mozog. Az operáció előtt közvetlenül pedig már az orvosoknak is feltűnt, Danella habár még mindig kómában volt, parancsra pislogott.

Hiába azonban a több egyértelmű életjel, az agresszív szervkoordinátor követelte a morfium beadását, hogy elvégezhessék a műtétet. Az orvosok azonban szerencsére leállították a beavatkozást, amiből Danella szerencsésen felépült, majd magához tért.

Úgy érzem, elképesztően szerencsés vagyok. Elképesztő belegondolni, mennyire másként is alakulhatott volna

- közölte Danella, akinek esete miatt azonnal nyomozást indítottak, írja a DailyStar a 2022-es eset kapcsán.