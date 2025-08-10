A bátor kisfiú utolsó napjai: a rák elvette a karját, majd minden esélyét a túlélésre

Szívszorító összefogás indult a georgiai Monticellóban egy hatéves kisfiú, Axyl Womack utolsó napjainak szebbé tételéért.

Fotó: GoFundMe

A kisfiúnál márciusban csontdaganatot, osteosarcomát diagnosztizáltak, miután elesett és megsérült a jobb karja. Az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy daganat nőtt a csontjában, ezért júniusban az egész karját amputálták, bízva abban, hogy ezzel megakadályozzák a rák továbbterjedését. A család reménye azonban hamar szertefoszlott: a kemoterápia ellenére a rák szinte minden csontjára átterjedt. Egy rokon, Cory McMichael elmondta: az orvosok szerint olyan, mintha Axyl testének minden csontja eltört volna. Júliusra a kezelőorvosok közölték, hogy nincs több lehetőség a gyógyításra, így a kisfiú otthon, hospice-ellátásban tölti hátralévő idejét.

A család és a közösség mindent megtesz azért, hogy Axyl utolsó heteit örömteli pillanatokkal tölthesse. Július végén tűzoltóautók, rendőrautók, helikopterek és szörnyeteg teherautók lepték el a környéket – mindaz, amit Axyl a legjobban szeretett. Augusztus elején pedig maga a Mikulás is ellátogatott hozzá, hogy a kisfiú és két bátyja, a 14 éves Jaxon és a 10 éves Braxton még egyszer együtt ünnepelhessenek karácsonyt. A helyiek játékokkal és ajándékokkal érkeztek, Axyl pedig átölelte a Mikulást és azt mondta neki:

Szeretlek

– ami még a Mikulás szemébe is könnyeket csalt.

Ez egy boldog pillanat volt, amire nagy szükségünk volt

– írta édesanyja, Augusta Womack a közösségi médiában.

Amikor a saját gyermekedet kell végignézned, ahogy végigmegy ezen, az a legnagyobb fájdalom, amit el lehet képzelni.

A család minden percet igyekszik együtt tölteni. A bátyjai folyamatosan mellette vannak, szülei pedig minden erejükkel azon vannak, hogy Axyl élete utolsó napjai szeretetben és melegségben teljenek, derül ki a People cikkéből.