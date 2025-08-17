Életmentő véletlen: Meglepő módon diagnosztizálta a rákot a nő – nyolc hónappal az orvosok előtt

Egy 30 éves amerikai nő, Casey Cattie döbbenetes története bizonyítja, hogy a technológia életet menthet: az Oura okosgyűrűje nyolc hónappal az orvosok előtt figyelmeztette, hogy súlyos betegséggel küzd.

A gyűrű gyorsabb volt, mint az orvosok.

Fotó: Pexels illusztráció

A philadelphiai ápolónő 2024 áprilisában kezdett éjszakánként verejtékben úszva ébredni, de nem sejtette, hogy a háttérben a IV. stádiumú Hodgkin-limfóma áll. A Hodgkin-kór vagy Hodgkin-limfóma főleg a nyirokcsomókat érintő limfocita eredetű daganatos betegség,

Az Oura gyűrű, amelyet főként menstruációs ciklusa követésére használt, folyamatosan magas éjszakai testhőmérsékletet jelzett. Casey először nem tulajdonított nagy jelentőséget a figyelmeztetéseknek, és a tüneteket a ciklusával magyarázta. Vérvizsgálatai is rendben voltak, mindössze vashiányt mutattak, így több orvos is kizárta a rákot.

Ám nyolc hónappal később, Izlandon ünnepelt születésnapja alatt hirtelen légszomj tört rá. Állapota gyorsan romlott, és végül kórházba került, ahol „óriási mellűri folyadékgyülemet” diagnosztizáltak nála – több mint 3,8 liternyi folyadék gyűlt össze a tüdejénél. A CT-vizsgálat kiterjedt nyirokcsomó-duzzanatot mutatott, ami daganatra utalt.

Hazatérése után újra kórházba került, ekkor kiderült: előrehaladott Hodgkin-limfómával küzd. Azonnal megkezdték a kemoterápiát, amelyet kéthetente immunterápiával kombinálva végeznek, összesen 12 alkalommal, írja a Daily Mail.

Casey szerint a daganat olyan nagy volt, hogy a mellkas mélyén lévő nyirokcsomókat nyomta, folyamatosan újratermelve a folyadékot a mellüregben. Kezelése során étvágytalanság, idegkárosodás és állandó dehidratáltság gyötri. Az okosgyűrűje továbbra is pontosan jelzi, ha állapota romlik, főleg a kezelések után. A fiatal nő üzenete egyértelmű: