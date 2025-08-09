„Begyulladt a sebe" - Rémisztő műtéten esett át a magyar világbajnok

Felépült igen komoly lábsérüléséből Gazsó Alida Dóra, a Honvéd válogatott kajakosa, aki a szolnoki magyar bajnokságon a 200 méteres távon száll harcba. Mindez Tóth Dávid szövetségi kapitány bölcs döntésének is köszönhető. A tét nem kicsi, hiszen aki a legrövidebb távon nyer, az utazik az augusztus 20. és 24. között rendezendő a milánói vb-re.

Gazsó Alida Dóra súlyos sérülést szenvedett Fotó: Nemzeti Sport

Megszoktuk, hogy e szám egyéni és páros viadalain a világ- és Európa-bajnoki aranyérmeket szerzett újpesti Lucz Anna képviseli a magyar színeket, csakhogy ezúttal a vb feszes időbeosztása nem teszi ezt lehetővé, ezért Anna kizárólag páros hajóban érdekelt. Ennek tudatában Tóth kapitány úgy döntött, azé lesz K-1 200 méteren a vb-start lehetősége, aki megnyeri a szolnoki sprinttávot. Ez a versenyző lehet akár az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok Gazsó is.

Gazsó Dóra kiváló 500-as versenyző, nyert vb-t és Eb-t, tavaly Párizsban olimpiai második és harmadik helyezett, de közbejött a tavaszi dél-afrikai edzőtáborban szerzett sérülése. A kajakja lábtámaszán lévő gurtni, amellyel ellenfeszít, feltörte a lábfejét. A sebe olyannyira begyulladt, hogy műteni kellett, emiatt nem indulhatott az április 30. és május 3. közötti szegedi válogató-versenyen. Akaraterejét dicséri, hogy most a Holt-Tisza vízén próbálkozik a legrövidebb távon. Remek küzdelemre van kilátás, tudniillik Gombás Alíz, Decsi Dorina és Rendessy Eszter is jegyzett a 200-as távon"

– nyilatkozta a Borsnak a kiváló szakember.