"Holttestek a földön": lövöldözés a Times Square-en

Több embert lelőttek New York ikonikus Times Square-én, miközben rémisztő felvételek keringenek a közösségi médiában.

New York központjában, a népszerű turisztikai negyedben hatalmas rendőri beavatkozásra került sor. A jelentések szerint holttestek hevertek szerteszét az utcán a West 44th Street és a 7th Avenue között a helyi idő szerint hajnali 1 óra 20 perc körül történt incidens nyomán.

3 Gunfire erupted near 44th St & 7th Ave in NYC around 1:20 a.m., wounding a 65-year-old man, 19-year-old man & 18-year-old woman. Suspect arrested at scene.

A támadásban három ember – egy 18 éves nő és két, 19 és 65 éves férfi – sérült meg, akik közül egy személyt őrizetbe vettek. A nő nyaksérülést szenvedett, míg a két férfit lelőtték.

A rendőrség a Sunnak nyilatkozva közölte, hogy a lövöldözés két ember közötti „szóbeli vita eszkalálódása” után tört ki. A sérülteket a Bellevue Kórházba szállították, ahol állapotuk stabil. Egy gyanúsítottat a helyszínen letartóztattak.

Egy személy azt állította, hogy szemtanú volt a helyszínen, és egy online videót tett közzé, amelyen azt állítja, hogy ma reggel három embert lőttek le a városban, a golyók átfúrták az autók ablakait.

A *Multi Victim Shooting* tonight in Times Square in NYC. Three people were shot in the middle of Times Square. NYPD has 1 person in custody





Azt írták az X-en közzétett bejegyzésükben: „Három embert lőttek le a Times Square szívében. Holttestek hevernek a földön, golyónyomok ütötték át az autók ablakait. A káosz egy turisztikai központ közelében bontakozott ki. Egy gyanúsítottat őrizetben tartanak.”

A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint három ember megsérült az incidensben, egy személyt pedig őrizetbe vettek. A rendőrség azonban egyelőre nem adott ki közleményt az esettel kapcsolatban.