Csak egy szelfit akart készíteni, de a vaku miatt majdnem meghalt egy férfi - videó

Egy turistának az életéért kellett futnia, mielőtt egy elefánt megtaposta. A férfi a jelek szerint túl közel ment az állathoz egy fénykép miatt.

Elefánt taposott meg egy turistát (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels.com

Vakuval fotózta az elefántot, a következő pillanatban már menekülnie kellett

A férfi állítólag engedély nélkül hatolt be egy lezárt erdőterületre a délnyugat-indiai Karnataka államban, a Bankapur-templom közelében. A feltételezések szerint megpróbált szelfit készíteni az állattal, azonban menekülésre kényszerült, amikor az elefánt a vaku fénye miatt megijedt, és rátámadt.

A rezervátumon autóval áthaladó látogatók által készített videófelvételen hallható, amint az elefánt vadul trombitálva dübörög át az úton, hogy üldözőbe vegye a férfit, akit a hatóságok R. Basavaraju néven azonosítottak. Amikor az elefánt egyre közelebb ért hozzá, a turista megbotlott és elesett, a nadrágja lecsúszott róla, ezután az elefánt áttaposott rajta. A rémült állat aztán visszatért a vadonba, a férfi pedig elkerülte, hogy az elefánt teljes súlyával rátaposson.

Egy szemtanú, Daniel Osorio elmondta, hogy az elefánt éppen répát evett az út szélén, amikor a turista odament hozzá szelfit készíteni. A járókelő elmondása szerint az állat a hirtelen, erős vaku miatt vált agresszívvá.

Az erdészeti hatóságok elmondták, hogy Basavarajut az otthonában, Karnataka állam Nanjangud városában találták meg - írja a Metro.

25 ezer rúpiára (97 ezer forintra) bírságolták, és a hatóságok arra kötelezték, hogy készítsen egy videós beismerő vallomást, amelyben elismeri, hogy cselekedete a vadon élő állatok biztonsági szabályainak ismeretének hiányából fakadt. Basavaraju emellett figyelmeztette a többi turistát, hogy ne kövessék el ugyanezt a hibát.

Az efféle vakmerő mutatványok nemcsak emberéleteket sodornak veszélybe, hanem kiszámíthatatlan és veszélyes állati viselkedést is kiváltanak

- nyilatkozta az Erdészeti Minisztérium.

Az indiai szubkontinensen legalább 30 ezer vadon élő elefánt él. Ez több, mint bármely más országban, és a világ teljes ázsiai elefántpopulációjának körülbelül 60 százaléka.