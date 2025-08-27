„Nem volt önmaga” - Szörnyű diagnózist kapott a 3 éves kisfiú, a család kétségbeesett

Egy család életét forgatta fel a nyaralás során érkező szörnyű diagnózis: a mindössze hároméves Charlie Daly-nál leukémiát állapítottak meg. A kisfiú családjával a tengerparti Morecambe-ben töltötte vakációját, amikor szülei észrevették, hogy „nem önmaga”, szokatlanul visszahúzódó és fáradékony lett.

A diagnózis: leukémia.

Az aggódó szülők először egy korábbi lázas állapot miatt azt gondolták, hogy fertőzésről lehet szó. Ám röviddel később zúzódások jelentek meg a kisfiú bőrén, ami miatt végül kórházba vitték. Az orvosok ott közölték a rettenetes gyanút: Charlienál nagy valószínűséggel leukémiáról van szó. A család azonnal hazatért, és Charliet a Newcastle-i Royal Victoria Infirmary klinikára szállították, ahol további vizsgálatok megerősítették a diagnózist. A kisfiút most hosszú, akár 3 évig tartó kemoterápiás kezelések várják.

Ez villámcsapásként ért mindenkit. Semmi előjele nem volt annak, hogy ilyen súlyos betegségről van szó. Charlienak öt testvére van, mindig ő volt a legvidámabb, a táncos mulatságok középpontja – most viszont teljesen megviselte a kór

– mesélte a fiú nagynénje, Kerry.

Charlie szülei, Dawn és Darren, mindketten önálló vállalkozók, akik most kénytelenek félretenni munkájukat, hogy fiuk mellett lehessenek. Ez hatalmas anyagi terhet ró a családra, ezért Kerry adománygyűjtést indított, hogy segítse a mindennapok kihívásait és a hosszú küzdelem költségeit. A család azonban bizakodó: remélik, hogy Charlie felépül, és újra az a vidám kisfiú lehet, aki mindig mosolyt csalt a körülötte lévők arcára, írja a Mirror.