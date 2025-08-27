„Nem volt önmaga” - Szörnyű diagnózist kapott a 3 éves kisfiú, a család kétségbeesett

Egy család életét forgatta fel a nyaralás során érkező szörnyű diagnózis: a mindössze hároméves Charlie Daly-nál leukémiát állapítottak meg. A kisfiú családjával a tengerparti Morecambe-ben töltötte vakációját, amikor szülei észrevették, hogy „nem önmaga”, szokatlanul visszahúzódó és fáradékony lett.
Az aggódó szülők először egy korábbi lázas állapot miatt azt gondolták, hogy fertőzésről lehet szó. Ám röviddel később zúzódások jelentek meg a kisfiú bőrén, ami miatt végül kórházba vitték. Az orvosok ott közölték a rettenetes gyanút: Charlienál nagy valószínűséggel leukémiáról van szó. A család azonnal hazatért, és Charliet a Newcastle-i Royal Victoria Infirmary klinikára szállították, ahol további vizsgálatok megerősítették a diagnózist. A kisfiút most hosszú, akár 3 évig tartó kemoterápiás kezelések várják.
Ez villámcsapásként ért mindenkit. Semmi előjele nem volt annak, hogy ilyen súlyos betegségről van szó. Charlienak öt testvére van, mindig ő volt a legvidámabb, a táncos mulatságok középpontja – most viszont teljesen megviselte a kór
– mesélte a fiú nagynénje, Kerry.
Charlie szülei, Dawn és Darren, mindketten önálló vállalkozók, akik most kénytelenek félretenni munkájukat, hogy fiuk mellett lehessenek. Ez hatalmas anyagi terhet ró a családra, ezért Kerry adománygyűjtést indított, hogy segítse a mindennapok kihívásait és a hosszú küzdelem költségeit. A család azonban bizakodó: remélik, hogy Charlie felépül, és újra az a vidám kisfiú lehet, aki mindig mosolyt csalt a körülötte lévők arcára, írja a Mirror.
