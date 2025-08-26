„Csak állt ott és belefeledkezett a pillanatba” – egy emberként fogtak össze a 11 éves Rékáért, beteljesült a csontrákkal küzdő kislány álma

Épp egy évvel ezelőtt a Kósa család élete szomorú fordulatot vett, amikor Timi észrevette, hogy kislánya bal combja be van dagadva. A kezdetben ártalmatlannak tűnő duzzanattal orvoshoz fordultak, a kivizsgálások pedig szörnyű eredményt tártak fel. Kiderült, hogy kislánya szervezetét megtámadta az úgynevezett Ewing-szarkóma, egy ritka, rosszindulatú daganattípus, amely leggyakrabban a csontokban fordul elő. Réka sajnos hiába szerette volna, nem kezdhette meg az ötödik osztályt osztálytársaival, helyette a kórház lett az új otthona. Egy év csontrákkal folytatott küzdelem után szíve vágya most teljesült: életében először eljutott a tengerhez. Korábbi osztályfőnöke, Varga Mónika kezébe vette az irányítást.

Réka szervezetét 10 éves korában támadta meg a csontrák. Egy évvel a diagnózis után végre beteljesült az álma és eljutott a tengerhez

Fotó: Beküldött

Jó hírrel indulhattak útnak

A Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati klinikán van egy szokás, miszerint a gyógyult gyerekek harangozhatnak. Augusztus 19-én jött a hír, hogy Réka harangozhat, ugyanis végigcsinálta a kemoterápiát, szám szerint 14 kezelést, átesett egy nagy műtéten és a fenntartó kezelések is véget értek. Ahhoz, hogy Rékát teljes mértékben gyógyultnak nyilvánítsák, éveknek kell még eltelnie, sok kontroll áll még előtte, de úgy tűnik, hogy a kislány túl van a nehezén.

Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, a biatorbágyi Híd az Otthonunkért Egyesület rengeteget segített a Kósa a családnak, Varga Mónika pedig ugyan már nem volt Réka osztályfőnöke, továbbra is szívén viselte a kislány sorsát. Amikor egy nyári napon afelől érdeklődött a családnál, hogy hogy vannak, Timi elmondta neki, hogy kislánya erősödik, de Réka álma, hogy életében először láthassa a tengert, sajnos meghiúsulni látszik, ugyanis anyagilag nagyon megterhelte őket az elmúlt időszak.

Nem is kellett több Mónikának, azonnal elkezdett intézkedni.

Amikor leírtam neki ezeket, először nem válaszolt, de két nappal később megcsörrent a telefonom. Mónika néni volt azt, azt mondta fogj egy papírt, diktálom az időpontot és a címet

– ecsetelte lapunknak Timi azt, ahogy megtudta, hogy mégis el fognak jutni a tengerhez.