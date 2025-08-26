„Csak állt ott és belefeledkezett a pillanatba” – egy emberként fogtak össze a 11 éves Rékáért, beteljesült a csontrákkal küzdő kislány álma

Épp egy évvel ezelőtt a Kósa család élete szomorú fordulatot vett, amikor Timi észrevette, hogy kislánya bal combja be van dagadva. A kezdetben ártalmatlannak tűnő duzzanattal orvoshoz fordultak, a kivizsgálások pedig szörnyű eredményt tártak fel. Kiderült, hogy kislánya szervezetét megtámadta az úgynevezett Ewing-szarkóma, egy ritka, rosszindulatú daganattípus, amely leggyakrabban a csontokban fordul elő. Réka sajnos hiába szerette volna, nem kezdhette meg az ötödik osztályt osztálytársaival, helyette a kórház lett az új otthona. Egy év csontrákkal folytatott küzdelem után szíve vágya most teljesült: életében először eljutott a tengerhez. Korábbi osztályfőnöke, Varga Mónika kezébe vette az irányítást.
A Tűzoltó utcai gyermekgyógyászati klinikán van egy szokás, miszerint a gyógyult gyerekek harangozhatnak. Augusztus 19-én jött a hír, hogy Réka harangozhat, ugyanis végigcsinálta a kemoterápiát, szám szerint 14 kezelést, átesett egy nagy műtéten és a fenntartó kezelések is véget értek. Ahhoz, hogy Rékát teljes mértékben gyógyultnak nyilvánítsák, éveknek kell még eltelnie, sok kontroll áll még előtte, de úgy tűnik, hogy a kislány túl van a nehezén.
Ahogy arról a Metropol korábban beszámolt, a biatorbágyi Híd az Otthonunkért Egyesület rengeteget segített a Kósa a családnak, Varga Mónika pedig ugyan már nem volt Réka osztályfőnöke, továbbra is szívén viselte a kislány sorsát. Amikor egy nyári napon afelől érdeklődött a családnál, hogy hogy vannak, Timi elmondta neki, hogy kislánya erősödik, de Réka álma, hogy életében először láthassa a tengert, sajnos meghiúsulni látszik, ugyanis anyagilag nagyon megterhelte őket az elmúlt időszak.
Nem is kellett több Mónikának, azonnal elkezdett intézkedni.
Amikor leírtam neki ezeket, először nem válaszolt, de két nappal később megcsörrent a telefonom. Mónika néni volt azt, azt mondta fogj egy papírt, diktálom az időpontot és a címet
– ecsetelte lapunknak Timi azt, ahogy megtudta, hogy mégis el fognak jutni a tengerhez.
Mónika elkezdett telefonálni, olyan magánembereket és cégeket keresett, akik tenni akartak azért, hogy Réka legnagyobb álma teljesülhessen. Pár nap alatt össze is állt a terv. A helyi lakosok összefogásának, Szabó Attilának és a Nyaralj Horvátországban felajánlásának hála szállást foglaltak Dalmáciába, a Hello-Travel Utazz velünk! utazási iroda az egész család betegség-, baleset-, illetve poggyász biztosítását állta, egy jó szándékú segítő, Szabó Tamás pedig felajánlotta, hogy állja a fizetős kapuk költségeit. Mindent megtettek azért, hogy ne csak eljusson a család a tengerhez, hanem önfeledten teljen a nyaralás.
"Mindaddig, amíg át nem léptük a határt, meglepetés volt számukra, hogy hova megyünk. A lányok úgy tudták, hogy a barátnőmék házába megyünk Hévíz mellé. Amikor átléptünk a határon, akkor a lányok meglepődtek, hogy anya miért nincs internet? Ez volt az első kérdés. Aztán amikor átmentünk mondták, hogy itt minden más, mások a táblák, mások a feliratok. Anya, hol vagyunk?" – kérdezték izgatottan a kislányok.
Rékáknak nagy szerencséje volt, mert bár nem volt hatalmas kánikula, de annyira jó volt az idő, hogy fürdeni is tudtak a tengerben. Réka húgát, Nórikát ki sem lehetett szedni a vízből, annyira élvezte a lubickolást, de Réka is belemerészkedett a vízbe. Mivel Réka mankóval jár, ezért édesanyja segítségével ment be a tengerbe.
Réka teljesen odavolt ezért a pár napért. Nagyon tetszett neki a szállás, azt azóta is emlegeti. Zadarban még a tengeri orgona hangját is meg tudtuk csodálni, ugyanis épp akkor haladt el ott egy nagy hajó, a hullámok pedig megszólaltatták a hangszert. Rékát annyira magával ragadta ez a jelent, hogy tátva maradt a szája, csak állt ott és belefeledkezett a pillanatba
– emlékezett vissza Timi a nyaralás élményeire.
Éppen azon a napon, amikor a biopszia eredménye kimondta, hogy Réka rákos, édesapja munka közben talált egy karkötőt. Ennek a karkötőnek központi szerepe lett Réka rákkal való küzdelme során.
A kislány ugyanis megfogadta, hogy amint meggyógyul, örök búcsút vesz a karkötőtől, ami a betegségét szimbolizálja.
A hazafelé vezető úton a család megállt egy hídnál, Réka odasétált a híd pilléréhez, még egyszer utoljára a kezébe szorította az ékszert, majd elengedte. Hagyta, hadd zuhanjon a mélybe, hadd váljanak el az útjaik egymástól – épp úgy, mint ahogy a betegségétől is. Ha minden rendben megy, akkor Réka szeptemberben már a barátaival együtt kezdheti meg a tanévet. Egy csodálatos nyár után, élményekkel felvértezve, no meg egy kis izomlázzal, ami őrzi a hosszú tengerparti séták emlékét.
