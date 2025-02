Kiderült az igazság a vért könnyező Szűz Mária-szoborról, a Vatikán is megszólalt!

2016 óta a világ minden tájáról özönlenek az emberek az olaszországi Carmiano városába, hogy meglátogassák a Madonna di Trevignano-t, amely állítólag egy rendkívüli képességekkel rendelkező szobor.

Felfordulás egy szobor körül

A szobor tulajdonosa, Gisella Cardia azt állította, hogy kilenc évvel ezelőtt elkezdett véres könnyeket hullatni. Cardia a szobrot a bosznia-hercegovinai Medjugorje város katolikus zarándokhelyén vásárolta. Minden hónap harmadik napján megengedte a hívőknek, hogy meglátogassák, amelyet egy nagy kék ládában helyeztek el, egy dombon, egy rögtönzött szentély részeként. A nő azt állította, hogy a Madonna di Trevignano 15 embert táplált véget nem érő adag pizzával, gnocchival és nyúllal.

Az emberek még azt is elhitték, hogy Cardia a különleges szobrának köszönhetően a Covid-19 járványról is tudomást szerzett, ám ez a hír már a római katolikus egyházig is eljutott-írja a Lad Bible.

A Vatikán kiadta első rendeletét, amely az állítólagos Mária-jelenések és spirituális jelenségek ellenőrzésére vonatkozó szabályokat jelenti. Erre hivatkozva, az egyik egyházmegye jelentése szerint semmi természetfeletti nincs a szoborban:

Egyértelmű, hogy nem természetfeletti. A Boldogságos Szűz Mária, Jézus Anyja, az Egyház Anyja és a mi Anyánk, állítsa helyre a békét és a nyugalmat a Trevignano Romano plébánia híveinek és Isten népének lelki javára.

DNS-tesztet végeztek az állítólagos testnedv forrásának felkutatására, miután a gyanakvó helyiek felvetették, hogy Cardia disznóvérrel csaphatta be az embereket. Az eredmények egyelőre még kerültek nyilvánosságra. Cardiát több ember is csalással vádolta meg, akik adományokat adtak neki, amelyekről azt hitték, hogy egy beteg gyerekekkel foglalkozó központ finanszírozására gyűjti, szóval mondhatni, van vaj a nő füle mögött.