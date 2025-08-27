Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
"Azt hittem, a férjem tökéletes, de aztán megszületett az első gyermekünk és a dolgok baljós fordulatot vettek"

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 14:45
A nő szomorúan vette észre, hogy valami nagy gond van a házasságában.
"Még mindig pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor rájöttem, valami nagy gond van a házasságomban" - kezdte beszámolóját egy feleség. Caroline elmondta, nemrégiben adott életet kisfiuknak és tudta, bármit hajlandó lenne megtenni érte. A férje azonban teljesen másképp vélekedett...

 

"Úgy tűnt, neheztel erre az apró, csodálatos, tehetetlen emberkére, akit teremtettünk – féltékeny rá. Pontosabban arra a figyelemre volt féltékeny, amit a kisbabánknak szenteltem – figyelemre, amit korábban ő is követelhetett ki magának."

A férje elkezdte a nőt büntetni: hol duzzogott, hol megvonta a szeretetét, kritizálta, ha éppen a gyerekükre fordította a figyelmét. A saját kisfiával szemben pedig egyre ridegebben viselkedett. "Ekkor jöttem rá, hogy a férjem nárcisztikus" - vallotta be Caroline.

"Azóta traumaterapeutaként rájöttem, hogy sok nő csak azután kezdi megérteni a nárcisztikus partnerétől a kapcsolatuk során elszenvedett érzelmi bántalmazás mértékét, hogy anya lett. Visszatekintve látom, hogy a jelek mindig ott voltak – azok a viccnek álcázott apró szúrások, a duzzogás, amikor nélküle terveztem. Ha izgatott lettem valami miatt, például egy előléptetés, vagy akár csak egy esti kiruccanás a barátokkal, mindig talált módot arra, hogy elvegye a fényét, és vitát robbantott ki, ami elrontotta az alkalmat, és én végül újra rá koncentráltam. Akkoriban legyintettem rá, vagy magamat hibáztattam, de miután megszületett a fiunk, már nem hagyhattam figyelmen kívül."

A nárcizmus középpontjában az a kétségbeesett vágy áll, hogy minden kapcsolatban a központi szereplő maradjon. Egy gyermek érkezése veszélyezteti ezt a státuszt, és ahelyett, hogy támogatnák partnerüket az álmatlan éjszakák és a pelenkacsere során, nehezteléssel, sőt szabotázzsal reagálnak. 

Caroline férje odáig süllyedt, hogy kényszerítette a nőt, válasszon a szoptatás és a vele töltött idő között. Akárhányszor sírt a fiuk, a férfi csak a szemét forgatta, amikor pedig az anya megnyugtatta a gyereket, csípős beszólásokkal "jutalmazta". 

"Úgy éreztem, minden tettemet igazolnom kell – és meg kell nyugtatnom, hogy bár a kisbabánk most jobban függ tőlem, biztos vagyok benne, hogy ötéves korára a fiunk jobban fogja őt szeretni és együtt fognak focizni. Ez az állandó kötéltánc kimerítő volt, különösen annak fényében, hogy friss anyukaként nem voltam biztos benne, hogy a „helyes dolgot” teszem."

A férfi állandóan kritizálta a döntéseit, amíg Caroline már magában is kételkedni kezdett és azt kezdte érezni, hogy rossz szülő. A nő sokáig tűrt, de amikor megszületett a kislányuk is és ugyanez a forgatókönyv kezdődött, úgy döntött, inkább elhagyja a férjét. Mint mondja, nem szabad olyan kapcsolatban maradni, ahol a másik fél azt érezteti, hogy ki kell érdemelni a szeretetét...

