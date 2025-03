„Most sem hiszem el" – Agyvérzésben vesztette el feleségét Zsolt, két kisgyermekkel maradt egyedül

Pár napon belül meg is történt a műtét, ami 8 órás volt, 7 óra altatással. Sikeres is volt. A dokija mondta is, hogy 1 hónap múlva nekiugrunk még egyszer a másodiknak. Felébredt, de nagyon kába volt. Így mondtam neki: este telefonon beszélünk. Alig, hogy hazaértem, hívott az orvos, hogy rohama lett, intubálták, mélyaltatásba tették, az agyában megnövekedett nyomást csökkentették. Már valószínűleg akkor agyvérzést kapott